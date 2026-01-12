ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन, अक्षयवट का नहीं होगा दर्शन

प्रयागराज : माघ मेला-2026 के दूसरे और तीसरे मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति (15 जनवरी) और मौनी अमावस्या (18 जनवरी) को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 13 जनवरी की शाम 8 बजे से 19 जनवरी की रात 12 बजे तक या भीड़ समाप्त होने तक पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सकीय वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. पूरा मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन रहेगा और अक्षयवट दर्शन भी बंद रहेंगे.

एसएसपी माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया, परेड, झूंसी और अरैल क्षेत्रों में आने वाले श्रद्धालु उन्हीं क्षेत्रों में बनाए गए संगम स्नान घाटों पर स्नान करेंगे. संगम क्षेत्र के किसी भी स्नान घाट पर वाहन लाना और पार्क करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. कानपुर और लखनऊ की ओर से आने वाले श्रद्धालु प्लॉट नंबर 17 पार्किंग में अपने वाहन खड़े कर पैदल काली मार्ग से अपर संगम मार्ग होते हुए संगम घाट, संगम हनुमान घाट और संगम रामघाट तक पहुंचकर स्नान कर सकेंगे.

इसी मार्ग से आने वाले श्रद्धालु गल्ला मंडी पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल काली-2 मार्ग से बेणीबांय और मोरी रैंप होते हुए किला घाट मार्ग से संगम मोरी घाट और संगम शिवाला घाट पहुंचकर स्नान कर सकेंगे. स्नान के बाद श्रद्धालु गंगामूर्ति चौराहा से ओल्ड जीटी मार्ग अथवा रिवर फ्रंट मार्ग के जरिए अपनी पार्किंग तक लौट सकेंगे.

नागवासुकी पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले श्रद्धालु पैदल नागवासुकी संगम स्नान घाट पर स्नान कर सकेंगे और स्नान के बाद सीधे संबंधित पार्किंग से अपने गंतव्य को रवाना होंगे. जौनपुर और वाराणसी मार्ग से आने वाले श्रद्धालु ओल्ड जीटी कछार पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल नागवासुकी मार्ग से पांटून पुल नंबर 4 और 5 (पश्चिमी) के बीच बने संगम स्नान घाट पर स्नान कर सकेंगे. स्नान के बाद ओल्ड जीटी मार्ग से वापस ओल्ड जीटी कछार पार्किंग पहुंचेंगे.

महुआबाग पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले श्रद्धालु जीटी रोड टीकरमाफी से त्रिवेणी मार्ग होते हुए संगम लोवर मार्ग पहुंचेंगे. त्रिवेणी मार्ग चौराहे से बाईं ओर मुड़कर संगम लोवर मार्ग, फिर अक्षयवट मार्ग से संगम ऐरावत घाट पहुंचकर स्नान करेंगे. स्नान के बाद महावीर मार्ग, रिवर फ्रंट, समुद्र कूप मार्ग और काली मार्ग से टीकरमाफी जीटी रोड होते हुए महुआबाग या संबंधित पार्किंग तक लौटेंगे.

सोहम आश्रम पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले श्रद्धालु पैदल रिवर फ्रंट झूंसी मार्ग और अक्षयवट मार्ग से पांटून पुल नंबर 1 के दक्षिण बने संगम ऐरावत घाट पर स्नान कर सकेंगे. स्नान के बाद महावीर मार्ग, समुद्र कूप मार्ग अथवा रिवर फ्रंट झूंसी मार्ग से वापस पार्किंग पहुंचेंगे. मिर्जापुर और रीवा की ओर से आने वाले श्रद्धालु देवरख कछार पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल सोमेश्वर महादेव रैंप मार्ग से सोमेश्वर महादेव संगम स्नान घाट पर स्नान कर सकेंगे. स्नान के बाद उसी मार्ग से देवरख कछार या संबंधित पार्किंग लौटेंगे.