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असफलता से सफलता तक : जिस स्कूल में 35 बच्चे हुए थे फेल, वहां इस साल सभी पास, एक साल में बदली लोहरसी स्कूल की तस्वीर

साल भर पहले खराब रिजल्ट से लोहरसी गांव में नाराजगी थी, लेकिन इस बार बच्चों ने कमाल कर दिखाया. धमतरी से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

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धमतरी के स्कूल की सफलता की कहानी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 6:12 PM IST

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धमतरी: जागेश समेत आज उन सभी बच्चों के माता पिता बेहद खुश हैं, जिन्होंने पिछले साल खराब रिजल्ट की वजह से शर्मिंदगी झेली. जागेश कहते हैं, ''असफलता ने बहुत सिखाया, अब मैं पहले से ज्यादा साहसी हूं और मेरे हौसले बुलंद हैं.''

ये धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित लोहरसी गांव के उन सभी बच्चों की कहानी है, जो पिछले साल बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए थे. लेकिन इन बच्चों ने इस बार कड़ी मेहनत की और अच्छे नंबर लाए. आज इस गांव के सरकारी हाई स्कूल की सभी तारीफ कर रहे हैं, जो पिछले साल खराब परीक्षा परिणाम को लेकर चर्चा में था.

असफलता से सफलता तक (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिछले साल फेल हुए 35 छात्र, इस साल सभी पास

पिछले साल 2025 में स्कूल के 40 में से 35 छात्र फेल हो गए थे. खराब रिजल्ट के बाद गांव में भारी नाराजगी थी. ग्रामीणों ने प्रदर्शन तक किया. लेकिन सिर्फ एक साल के भीतर तस्वीर बदल गई है. इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में सभी 35 विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ पास हो गए. अब गांव में निराशा नहीं, बल्कि जश्न का माहौल है.

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सफलता की मिसाल बना लोहरसी गांव का शासकीय हाई स्कूल (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी कलेक्टर ने छात्र छात्राओं का किया सम्मान

इस ऐतिहासिक सफलता पर स्कूल परिसर में सम्मान समारोह हुआ. कार्यक्रम में धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा भी पहुंचे. जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, शाला विकास समिति, ग्राम विकास समिति, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. सभी सफल विद्यार्थियों को मेडल, पेन और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. बच्चों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था.

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10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्रों का सम्मान (ETV Bharat Chhattisgarh)

हार से नहीं टूटे बच्चे, ज्यादा मेहनत की

विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले साल के खराब परिणाम ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था. कई छात्रों ने स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूलों में प्रवेश भी ले लिया था. लेकिन इस बार शिक्षकों ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया. छात्रों ने रोजाना 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई की और लक्ष्य तय कर मेहनत की. उसी मेहनत का नतीजा अब पूरे जिले के सामने है.

पिछले बार मैं फेल हो गया था. इस बार मेहनत करके पास हुआ हूं. 65 परसेंट बना है -जागेश कुमार साहू, छात्र

फर्स्ट आई हूं. कलेक्टर सर ने मैडल दिया. गिफ्ट भी दिया है -हीरा साहू, छात्रा

बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा 77 पर्सेंट आया है. इस बार 100 प्रतिशत रिजल्ट आया है -लोकिता साहू, छात्रा

23 प्रतिशत रिजल्ट को 100 प्रतिशत किया

शासकीय हाई स्कूल लोहरसी के प्राचार्य एमएम दास ने बताया कि उनकी पदस्थापना इसी वर्ष हुई थी. उस समय स्कूल का परीक्षा परिणाम मात्र 23 प्रतिशत था. इसके बाद शिक्षकों की टीम ने लगातार मेहनत शुरू की. छुट्टियों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाई गईं, कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया और घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया गया. आज सभी बच्चों का एक साथ अच्छे अंकों से पास होना पूरे स्कूल परिवार के लिए गर्व की बात है.

हमारे 35 बच्चे, जिनमें 12 लोग फर्स्ट डिवीजन, 18 सेकेंड डिवीजन और 8 थर्ड डिवीजन आए. पिछले बार लगा दाग हमने इस बार धोने का प्रयास किया, उसमें हम सफल रहे -एम एम दास, प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल लोहरसी

अच्छे रिजल्ट से गांव वाले खुश

अभिभावकों ने भी इस सफलता पर खुशी जाहिर की. उनका कहना है कि पिछले साल खराब परिणाम से गांव की बदनामी हुई थी, लेकिन इस बार बच्चों ने मेहनत कर गांव का नाम रोशन कर दिया है. अभिभावकों ने बच्चों को घर के कामों से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला.

लोहरसी ग्राम पंचायत का नाम पहली बार रोशन हुआ. पहली बार 100 पर्सेंट रिजल्ट आया -ओंकार सोनवानी, ग्रामीण

बच्चे का सम्मान करें हैं. बच्चे अपने मन से ही पढ़ते हैं -लक्ष्मण साहू, अभिभावक

बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है. इस बार अच्छा नंबर लेकर आया है, पिछले साल फेल हो गया था -अवधराम, अभिभावक

स्कूल में बाउंड्री वॉल की मांग

शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनीष साहू ने कहा कि यह सिर्फ स्कूल की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत है. उन्होंने बताया कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया.

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धमतरी से 12 किलोमीटर दूर है लोहरसी गांव (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्कूल में गणित और अंग्रेजी शिक्षक की मांग भी रखी गई है. स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण की जरूरत बताते हुए मनीष साहू ने कहा कि बाउंड्री नहीं होने से यहां असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है.

पिछले बार शिक्षक और बच्चों का सामन्जस्य नहीं बैठ पा रहा था. टीचर और पालकों का भी सामन्जस्य नहीं बैठ रहा था-मनीष साहू, शाला विकास समिति अध्यक्ष

कलेक्टर ने कहा लोहरसी स्कूल दूसरों के लिए प्रेरणादायक

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने लोहरसी स्कूल की इस उपलब्धि को जिले के लिए प्रेरणादायक बताया. उन्होंने कहा कि धमतरी जिले में कई स्कूल अपने अच्छे कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं और अब लोहरसी स्कूल भी उसी सूची में शामिल हो गया है.

कलेक्टर ने शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की संयुक्त मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि यह बदलाव बताता है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो असफलता को भी सफलता में बदला जा सकता है.

बाकी स्कूलों को इनसे सीखने की जरूरत है. काफी कम समय में बच्चों ने मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया -अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

अच्छा समय कभी नहीं आता बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है. लोहरसी स्कूल के बच्चों, टीचर्स और अभिभावकों ने इस बात को साबित कर दिया है.

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