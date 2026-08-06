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खानपुर वार्ड में गंदगी पर सियासत तेज! RWA ने लगाए गंभीर आरोप, पार्षद ने कहा- शिकायत मिलेगी तो होगा समाधान

वहीं, आरडब्ल्यूए की वाइस प्रेसिडेंट सीमा दुरेजा ने भी इलाके की बदहाल व्यवस्था पर नाराज़गी जताई. उनका कहना है कि कॉलोनी में कूड़ा उठाने, सफाई कराने, सड़क बनाने और सीवर से जुड़े कामों में लगातार रुकावट आ रही है. उन्होंने कहा कि उनकी टीम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करती है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहे है. उनका कहना है कि उनकी सिर्फ यही मांग है कि कॉलोनी में नियमित सफाई हो, कूड़ा समय पर उठे, सीवर की समस्या दूर हो, सड़कें बनें और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलें.

आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट मीरा पांडे का कहना है कि कॉलोनी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उनका कहना है कि नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया जाता और सीवर की समस्या भी बनी हुई है. लोगों को रोज़ाना गंदगी और बदबू के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है. उनका कहना है कि स्थानीय निवासी लगातार उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है.

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के खानपुर वार्ड 167 स्थित दुग्गल कॉलोनी में इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद गहरा गया है. कॉलोनी की आरडब्ल्यूए ने इलाके में फैली गंदगी, समय पर कूड़ा नहीं उठने और सीवर व विकास कार्य प्रभावित होने का मुद्दा उठाया है. आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है.

इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी और खानपुर वार्ड 167 से पूर्व निगम प्रत्याशी ओमप्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया कि इलाके में विकास कार्यों में रुकावट आ रही है. उनका कहना है कि सफाई, कूड़ा उठाने, सड़क और सीवर से जुड़े काम समय पर नहीं हो रहे, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर पूरे वार्ड की जनता के लिए काम करना चाहिए.

गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा

स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में हालात और गंभीर हो जाते हैं. जगह-जगह जमा कूड़ा और गंदगी के कारण दुर्गंध फैलती है और बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है. लोगों का कहना है कि अगर समय पर सफाई हो और कूड़ा नियमित रूप से उठाया जाए तो काफी हद तक समस्या दूर हो सकती है.

इस पूरे मामले में जब खानपुर वार्ड 167 की निगम पार्षद और दक्षिणी ज़ोन एमसीडी की डिप्टी चेयरमैन ममता यादव से फोन पर बात की गई तो उन्होंने आरडब्ल्यूए के आरोपों को खारिज किया. उनका कहना था कि वार्ड में विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं. यदि किसी भी व्यक्ति को सफाई या किसी अन्य नागरिक सुविधा से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह सीधे उनसे संपर्क करे या लिखित शिकायत दे. उन्होंने कहा कि जहां भी गंदगी या कूड़े की सूचना मिलेगी, वहां तत्काल सफाई कराई जाएगी और हर शिकायत का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.

अब बड़ा सवाल यही है कि एक ओर आरडब्ल्यूए लगातार बदहाल सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों में रुकावट की बात कर रही है, जबकि दूसरी ओर निगम पार्षद का दावा है कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में खानपुर वार्ड 167 की दुग्गल कॉलोनी के लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं का स्थायी समाधान निकले और उन्हें साफ-सुथरा व बेहतर माहौल मिल सके.

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