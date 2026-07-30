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बैंक ATM का लॉक तोड़कर कैश चुराने का प्रयास, पुलिस गश्त की आहट से भागे बदमाश

पुलिस के गश्त दल की आहट मिलने पर चोर भाग खड़े हुए. बदमाश लॉक तोड़ने में सफल नहीं हुए.

चोरों ने एटीएम का लॉक तोड़ने का किया प्रयास.
चोरों ने एटीएम का लॉक तोड़ने का किया प्रयास. (सोर्स- ईटीवी भारत.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 12:05 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में बदमाशों ने एक बैंक के एटीएम बूथ में घुसकर एटीएम मशीन का लॉक तोड़ने का प्रयास किया. हालांकि, वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए. पुलिस के गश्ती दल की आहट पाकर बदमाश मौके से भाग खड़े हुए. यह घटना हरमाड़ा थाना इलाके में जोड़ला पावर हाउस के पास की है, जहां चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ को निशाना बनाया और नकदी चुराने के मकसद से एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की.

हरमाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया. पुलिस इस घटना को लेकर बैंक अधिकारियों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करेगी. फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि एटीएम में कितना कैश रखा था. हरमाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात की जोड़ला पावर हाउस के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ की है. बदमाशों ने एटीएम मशीन का प्लास्टिक का बॉक्स हटाया और कैश बॉक्स तक पहुंचने के लिए लॉक तोड़ने का प्रयास किया.

पढे़ं. एक ही रात में दो ATM को बनाया निशाना, नीमराणा में उखाड़ ले गए पूरा एटीएम, बहरोड़ में सायरन बजने से टली लूट

हालांकि, पुलिस के गश्त दल की आहट मिलने पर चोर भाग खड़े हुए. बदमाश लॉक तोड़ने में सफल नहीं हुए. इसीलिए एटीएम मशीन में रखा कैश सुरक्षित बच गया. बैंक मैनेजर को बुलाया गया है. पुलिस एटीएम बूथ और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. तकनीकी आधार पर और मुखबिर तंत्र के जरिए बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने की कवायद जारी है. उनका कहना है कि बैंक अधिकारियों के बयान दर्ज होने के बाद यह साफ हो पाएगा कि एटीएम में कितना कैश रखा हुआ था. मामले को लेकर पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है.

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एटीएम का लॉक तोड़ने का प्रयास
FAILED ATM THEFT
ATM THEFT ATTEMPT IN JAIPUR
ATM THEFT ATTEMPT

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