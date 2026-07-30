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बैंक ATM का लॉक तोड़कर कैश चुराने का प्रयास, पुलिस गश्त की आहट से भागे बदमाश

जयपुर : राजधानी जयपुर में बदमाशों ने एक बैंक के एटीएम बूथ में घुसकर एटीएम मशीन का लॉक तोड़ने का प्रयास किया. हालांकि, वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए. पुलिस के गश्ती दल की आहट पाकर बदमाश मौके से भाग खड़े हुए. यह घटना हरमाड़ा थाना इलाके में जोड़ला पावर हाउस के पास की है, जहां चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ को निशाना बनाया और नकदी चुराने के मकसद से एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की.

हरमाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया. पुलिस इस घटना को लेकर बैंक अधिकारियों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करेगी. फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि एटीएम में कितना कैश रखा था. हरमाड़ा थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात की जोड़ला पावर हाउस के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ की है. बदमाशों ने एटीएम मशीन का प्लास्टिक का बॉक्स हटाया और कैश बॉक्स तक पहुंचने के लिए लॉक तोड़ने का प्रयास किया.