ETV Bharat / state

गणेश मंदिरों में फागोत्सव, मोती डूंगरी से नहर के गणेशजी तक गुलाल-गोटा, ढप-चंग और कथक की प्रस्तुतियों से रंगे

फागोत्सव में राधा–कृष्ण लीला का मंचन करते कलाकार ( ETV Bharat Jaipur )