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यात्रियों का सफर होगा आसान, मंडला फोर्ट से जबलपुर-छिंदवाड़ा के लिए डायरेक्ट ट्रेन

यात्रियों के लिए खुशखबरी, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, मंडला फोर्ट से जबलपुर-छिंदवाड़ा चलेगी ट्रेन.

Madhya pradesh news train launch
मंडला फोर्ट से जबलपुर-छिंदवाड़ा के लिए ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 9:39 AM IST

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Updated : May 10, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
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मंडला: मध्य प्रदेश का मंडला जिले के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से नई ट्रेनों की सौगात मिली है, जिससे जिले के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है. अब यात्रियों को जबलपुर और छिंदवाड़ा जाने के लिए ट्रेन बदलने या ट्रेन नंबर की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर नई ट्रेन सेवाओं को रवाना किया और इसे मंडला के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया.

फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से शनिवार को नई रेल सेवाओं की शुरुआत की गई. इन ट्रेनों के संचालन से अब मंडला जिले के यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी. नई सेवाओं में एक ट्रेन छिंदवाड़ा के लिए और दूसरी जबलपुर के लिए शुरू की गई है. सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया. रेलवे स्टेशन पर इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और यात्रियों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.

सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

मंडला फोर्ट को विकसित करने का लक्ष्य
सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि, ''मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन का लगातार विस्तार किया जा रहा है और आने वाले समय में यहां और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.'' उन्होंने कहा कि, ''जिस प्रकार देशभर में आधुनिक मॉडल रेलवे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, उसी तरह मंडला फोर्ट को भी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.''

Faggan Singh Kulaste train launch
ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना (ETV Bharat)
mandla Jabalpur Chhindwara train
मंडला फोर्ट से जबलपुर-छिंदवाड़ा चलेगी ट्रेन (ETV Bharat)

जल्द नागपुर और दिल्ली के लिए चलेंगी ट्रेनें
सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, ''देश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है और उसी कड़ी में मंडला को भी नई रेल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है. भविष्य में रेल सेवाओं का विस्तार नागपुर और दिल्ली तक किए जाने की दिशा में प्रयास जारी हैं.'' रेल सुविधाओं के विस्तार से मंडला जिले में विकास की नई उम्मीद जगी है. लोगों को अब बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ व्यापार, पर्यटन और आवागमन को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

Last Updated : May 10, 2026 at 10:18 AM IST

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