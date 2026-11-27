मंडला पर अपर सचिव के तीखे सवाल, थाली में परोसकर नहीं मिलते मौके, सुनते ही तमतमाए सांसद
मंडला जिले के विकास को लेकर सीएम के अपर सचिव लक्ष्मण मरकाम ने उठाए सवाल, भड़के सांसद फग्गन कुलस्ते, मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात. रिपोर्ट-अमित चौरसिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:18 PM IST
मंडला: मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने मंडला जिले के विकास पर सवाल खड़े करते हुए बिना नाम लिए इशारों-इशारों में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर निशाना साधा है. जिसके बाद मंडला से लेकर भोपाल तक की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. वहीं सांसद फग्गन कुलस्ते ने नाराजगी जताते हुए अपर सचिव पर सरकार की छवि खराब करने और जनता को भड़काने जैसा गंभीर आरोप लगाया है.
मंडला के विकास पर अपर सचिव ने उठाए सवाल
बुधवार को अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम दो दिवसीय दौरे मंडला पहुंचे हुए थे. इस दौरान उन्होंने जिले के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा था कि "मंडला जिला विकास का अवसर गंवा चुका है. अब यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार में अधिक निवेश की जरूरत है. वैसे मंडला को आदिवासी मद से पर्याप्त बजट मिलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्थायी संस्थान और रोजगार के अवसर बनाने में नहीं हुआ. साथ ही मरकाम ने कहा कि शहडोल, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन मंडला में अब तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला.
नेताओं को उठाना चाहिए आवाज, थाली में परोसकर नहीं मिलता अवसर
उन्होंने जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी कमी बताई. उनके मुताबिक ऐसे संस्थान खुलने से आदिवासी और गैर आदिवासी वर्गों को फायदा मिलेगा. देखा जाए तो मंडला में वन संसाधन, जैविक खेती, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन सहित पर्यटन के क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं. जिले की आबादी करीब 12 लाख है और 85 प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं. ऐसे में विकास का ऐसा मॉडल बनना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और पलायन रुके. साथ ही वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिले को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कम से कम 5 हजार करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है.
अपर सचिव मरकाम ने अमरकंटक केंद्रीय विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा संस्थान मंडला में होता तो स्थानीय युवाओं को फायदा मिलता. ऐसे संस्थानों व अवसरों के लिए मंडला के नेताओं को सदन में आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अवसर खुद हासिल करने पड़ते हैं. थाली में परोसकर कोई नहीं देता."
भड़के सांसद कुलस्ते, ऐसे नौकरशाह की नहीं जरूरत
वहीं डिंडोरी दौरे के दौरान सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम के बयान पर नाराजगी जताई. सांसद कुलस्ते ने पलटवार करते हुए सख्त लहजे में कहा कि "सरकार को ऐसे नौकरशाहों की जरूरत नहीं है, जो सरकार को बदनाम करे और जनता को भड़काए. यदि अधिकारी को राजनीति ही करनी है तो उन्हें नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारी के व्यवहार को कांग्रेस नेताओं जैसा बताया.
- दिल्ली AIIMS में बीजेपी सांसद का इलाज, मंडला की सेहत पर सियासी सवाल
- सांसदफग्गन सिंह कुलस्ते की फिसली जुबान, पाक आतंकियों को कहा हमारे अपने
बयान को लेकर सीएम से करेंगे मुलाकात
इतना ही नहीं सांसद कुलस्ते ने मरकाम के पिछले कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री के विशेष सहायक रहते हुए उन्होंने मंडला, डिंडौरी, सिवनी और नरसिंहपुर के लिए कितनी योजनाएं बनाईं और जमीन पर कितना काम किया. कुलस्ते ने स्पष्ट किया कि उनकी लोकप्रियता जनता तय करेगी, न कि कोई नौकरशाह. सांसद ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और वरिष्ठ अधिकारी के इस अनुचित बयान की शिकायत करेंगे."