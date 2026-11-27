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मंडला पर अपर सचिव के तीखे सवाल, थाली में परोसकर नहीं मिलते मौके, सुनते ही तमतमाए सांसद

मंडला की स्थिति पर अपर सचिव के सवाल ( ETV Bharat )

मंडला: मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने मंडला जिले के विकास पर सवाल खड़े करते हुए बिना नाम लिए इशारों-इशारों में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर निशाना साधा है. जिसके बाद मंडला से लेकर भोपाल तक की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. वहीं सांसद फग्गन कुलस्ते ने नाराजगी जताते हुए अपर सचिव पर सरकार की छवि खराब करने और जनता को भड़काने जैसा गंभीर आरोप लगाया है.

मंडला के विकास पर अपर सचिव ने उठाए सवाल