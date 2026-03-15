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बीसीसीएल और आईआईटी-आईएसएम की पहल, कोयला उत्खनन क्षेत्र के बच्चों ने सीखे विज्ञान के गुर

धनबाद: आईआईटी-आईएसएम के विशेषज्ञों ने बीसीसीएल प्रोजेक्ट के प्रभावित परिवारों (PAP) के बच्चों के बीच विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को STEM यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई को आसान और रोचक तरीके से समझाना था.

कार्यक्रम में एचएस भुलीनगर, धनबाद के कक्षा 9 और 10 के कुल 85 छात्रों ने भाग लिया. आईआईटी-आईएसएम की टीम ने छात्रों को रोजमर्रा की चीजों से जुड़े छोटे-छोटे प्रयोग कराकर विज्ञान के सिद्धांत समझाए. कार्यक्रम का संचालन प्रो रश्मि सिंह के नेतृत्व में किया गया. उन्होंने छात्रों को विज्ञान समझाने के लिए तीन तरीके अपनाए विजुअल, लॉजिकल और प्रयोग आधारित तरीका. इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रयोग के जरिए विज्ञान को समझने का मौका मिला.

छात्रों को लैक्चर देते आईआईटी आईएसएम के शिक्षक (ईटीवी भारत)

छात्रों के दिखाए कई प्रयोग

सत्र के दौरान छात्रों को कई रोचक प्रयोग भी दिखाए गए. इनमें बेकिंग सोडा और सिरका से गुब्बारा फुलाने वाला प्रयोग, मोमबत्ती के जरिए पानी के ऊपर उठने का प्रयोग और हल्दी को प्राकृतिक pH इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करने वाला प्रयोग शामिल था. इन प्रयोगों के जरिए बच्चों को केमिकल रिएक्शन और वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसान भाषा में समझाया गया.