पालतु श्वान को जेसीबी से क्रूरता से मारा, CCTV में कैद हुए आरोपी, 2 गिरफ्तार
घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : April 14, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 1:25 PM IST
जोधपुर : शहर के सालावास से बोरानाडा रोड पर पशु क्रूरता से जुड़ा मामला सामने आया है. यहां एक डॉग को क्रूरता से मौत के घाट उतारा गया है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें लोहे के तार से डॉग के गले में फंदा डाल कर उसे जेसीबी से लटका दिया गया. पालतू डॉग के मालिक को घटना की जानकारी मिलने पर मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट दी है.
विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने इस घटना को अंजाम दिया था. इसको लेकर मनोज नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी. उसके आधार पर मामल दर्ज किया गया है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपी मैनपाल और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में प्रयुक्त जेसीबी भी जब्त की गई है. आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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बार-बार काट रहा था : आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि वे फैक्ट्री मजदूर हैं. जिस डॉग की उन्होंने हत्या की है, वो बार-बार फैक्ट्री में आता था. जब भी आता था, किसी न किसी को काट लेता. इससे परेशान होकर मैनपाल और राजकुमार ने रविवार को डॉग के गले में लोहे का तार डाल दिया. तार को जेसीबी की बकेट से बांध दिया. इसके बाद जेसीबी स्टार्ट कर बकेट को ऊपर उठाया तो तार के फंदे से डॉग का गला घुट गया और उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद दोनों ने डॉग का शव सड़क पर छोड़ दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इस पूरी वारदात को देखा जा सकता है.
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