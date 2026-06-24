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पोकरण में नकली घी का कारखाना पकड़ा, 900 किलो पाम ऑयल व 453 किलो घी जब्त

प्रारंभिक जांच में कई ब्रांडों के नाम से घी तैयार कर बाजार में विक्रय किए जाने के संकेत मिले हैं.

adulterated ghee Seized
पोकरण में नकली घी का कारखाना (CMHO Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 9:22 AM IST

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जैसलमेर : खाद्य सुरक्षा दल जैसलमेर और पोकरण पुलिस के सहयोग से पोकरण क्षेत्र में एक संदिग्ध घी निर्माण इकाई पर संयुक्त कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उक्त परिसर में विभिन्न ब्रांडों के नाम से घी तैयार कर पैकिंग एवं विक्रय का कार्य किया जा रहा था. निरीक्षण के दौरान 900 किलोग्राम पाम ऑयल, 453 किलोग्राम घी, विभिन्न ब्रांडों के लेबल, खाली टिन, पैकिंग सामग्री, ढक्कन, गैस टंकियां, भट्टी एवं पैकिंग मशीन बरामद कर जब्त की गई.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशना राम कड़वासरा ने बताया कि 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत जिले में मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. प्रारंभिक जांच में कई ब्रांडों के नाम से घी तैयार कर बाजार में विक्रय किए जाने के संकेत मिले हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से आवश्यक नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

पढ़ें. पोकरण में मिलावटी घी और तेल पर बड़ी कार्रवाई, 14 हजार किलो जब्त, जयपुर भेजे गए सैंपल

इसके अतिरिक्त जिन ब्रांडों के नाम एवं पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, उन संबंधित कंपनियों को भी प्रकरण की सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है. जब्त सामग्री के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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पोकरण में नकली घी
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