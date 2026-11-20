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पानीपत में नकली कोल्ड ड्रिंक का कारोबार, हरियाणा के कई जिलों में सप्लाई, बड़े ब्रांड्स के नाम पर होती थी लेबलिंग

पानीपत में नकली कोल्ड ड्रिंक का कारोबार ( ETV Bharat )

पानीपत : सावधान! कहीं आप भी नकली कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहे? पानीपत में सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने और सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. टीम ने कुरार गांव में चल रही कथित नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री और मेहराणा गांव स्थित गोदाम पर छापेमारी कर करीब 41 हजार बोतलें बरामद की हैं. बरामद कोल्ड ड्रिंक्स में कोका-कोला, फैंटा, स्प्राइट, थम्सअप, माउंटेन ड्यू और लिम्का जैसे नामी ब्रांड के लेबल वाली बोतलें शामिल हैं.

नकली कोल्ड ड्रिंक तैयार : खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुरार गांव में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नजदीक एक परिसर में पिछले कई महीनों से कथित तौर पर नकली कोल्ड ड्रिंक तैयार की जा रही थी. यहां बोतलों में पेय पदार्थ भरने के साथ ही नामी कंपनियों के ब्रांड के लेबल भी लगाए जा रहे थे. इसके बाद इन बोतलों को महराणा गांव स्थित बड़े गोदाम में रखा जाता था, जहां से आगे सप्लाई की जाती थी. लगातार मिल रही शिकायतों और इनपुट के आधार पर सीएम फ्लाइंग, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान अलग-अलग ब्रांड के हजारों कार्टन और बोतलें बरामद की गईं. मौके से विभिन्न कंपनियों के स्टीकर और लेबल भी मिले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित कंपनियों ने इस तरह के उत्पादन के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी थी और न ही उत्पादन का कोई वैध लाइसेंस मौके पर मिला.

पानीपत में नकली कोल्ड ड्रिंक का कारोबार (ETV Bharat) हरियाणा के कई जिलों में सप्लाई होने का खुलासा : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित नकली कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई हरियाणा के विभिन्न जिलों में की जा रही थी. इसके अलावा प्रदेश की सीमा से बाहर भी माल भेजे जाने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, मौके पर ही बोतलों में पेय पदार्थ भरने और उनकी ब्रांडिंग करने का काम किया जा रहा था. इस पूरे कारोबार की अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपये आंकी गई है. हरियाणा के कई जिलों में सप्लाई होने का खुलासा (ETV Bharat)