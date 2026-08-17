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बरेली में नकली ब्रांड के कपड़ा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में माल बरामद

पुलिस छापेमारी में कई ब्रांड के कपड़ें और सिलाई मशीन बरामद हुई है.

बरेली में नकली ब्रांड के कपड़ा फैक्टरी का भंडाफोड़
बरेली में नकली ब्रांड के कपड़ा फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
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बरेली: बहेड़ी कस्बे में पुलिस ने नामी ब्रांडों के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर नकली कपड़े तैयार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. शेखुपुर मोहल्ले में दो अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने नकली ब्रांड की टी-शर्ट, लोअर, लेबल, ब्रांडिंग सामग्री और सिलाई मशीनें बरामद की हैं. मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी दिनेश शर्मा के अनुसार, मुंबई निवासी विनायक घनश्याम बुलवाइकर विभिन्न कंपनियों के नकली उत्पादों की जांच के लिए अधिकृत प्रतिनिधि हैं. उनकी शिकायत पर 15 अगस्त को पुलिस टीम ने शेखुपुर मोहल्ले में छापेमारी की. जिसमें दो स्थानों पर संदिग्ध तरीके से नामी ब्रांडों के कपड़े तैयार किए जाने की पुष्टि हुई.

पुलिस ने वार्ड नंबर 24 स्थित एक कारखाने से करीब 505 सीके, 501 टॉमी हिलफिगर, 400 अंडर आर्मर और करीब 400 ह्यूगो बॉस की टी-शर्ट बरामद की. मौके से सिलाई मशीन भी मिली. इस कारखाने के संचालक के तौर पर मोहम्मद साजिद खान का नाम सामने आया है.

इसके बाद पुलिस ने वार्ड नंबर 25 स्थित इरशाद ट्रेडर्स पर कार्रवाई की. यहां से करीब 220 अंडर आर्मर लोअर, 720 ह्यूगो बॉस टी-शर्ट और करीब 1024 बॉस लेबल समेत अन्य ब्रांडिंग सामग्री बरामद होने का दावा एफआईआर में किया गया है. यहां से भी सिलाई मशीन बरामद हुई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तैयार किए जा रहे कपड़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से असली ब्रांड का उत्पाद बताकर प्रचारित और बेचने का प्रयास किया जाता था. शिकायतकर्ता के अनुसार संबंधित कंपनियों की ओर से इन उत्पादों के निर्माण या बिक्री की कोई अनुमति नहीं दी गई थी.

पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. बहेड़ी थाने में मोहम्मद साजिद खान, शाने आलम और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में ट्रेड मार्क अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. विवेचना उपनिरीक्षक तेजपाल सिंह को सौंपी गई है. थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि घटना के संबंध कॉपी राइट अधिनियम के साथ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में कार्रवाई जारी है.
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