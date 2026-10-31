फर्जी स्टीकर लगाकर बैट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 316 प्लास्टिक बैट और 455 पीस स्टीकर बरामद
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि प्लास्टिक बैट और स्टीकर बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:16 PM IST
मेरठ : टीपी नगर में पुलिस ने नामी कंपनी का फर्जी स्टीकर लगाकर क्रिकेट बैट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में प्लास्टिक क्रिकेट बैट बरामद किये हैं. कम्पनी के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कंपनी प्लास्टिक क्रिकेट बैट नहीं बनाती फिर भी उनका नाम इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि 316 प्लास्टिक क्रिकेट बैट और 455 पीस स्टीकर भी बरामद किये गये हैं. उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, उससे भी अवगत कराया जाएगा. कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, मेरठ के टीपीनगर थाना क्षेत्र में एक बैट कंपनी के प्रतिनिधि ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बाजार में कंपनी के प्लास्टिक उत्पाद बिक्री हो रहे हैं, जबकि कंपनी प्लास्टिक के क्रिकेट उत्पाद तैयार भी नहीं करती है. सूचना के बाद इस मामले में टीपी नगर थाने में तहरीर दी गई, जिसके बाद कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ छापा मारा.
नई बस्ती लल्लापुरा स्थित साबुन गोदाम में छापेमारी की. पुलिस को मौके पर भारी संख्या में नामी कंपनी के फर्जी स्टीकर लगे प्लास्टिक के बैट और स्टीकर बरामद हुए. जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया. दिल्ली से आए कंपनी के प्रतिनिधि रविंद्र सिह ने बताया कि वह कंपनी में फील्ड मैनेजर के पद पर तैनात हैं.
उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से नकली उत्पाद बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. शिकायत के आधार पर टीपीनगर थाना प्रभारी अतुल कुमार ने पुलिस टीम को कंपनी के प्रतिनिधि के साथ मौके पर भेजा. पुलिस ने मौके से आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया है.
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