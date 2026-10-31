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फर्जी स्टीकर लगाकर बैट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 316 प्लास्टिक बैट और 455 पीस स्टीकर बरामद

मौके पर जांच करती पुलिस ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : टीपी नगर में पुलिस ने नामी कंपनी का फर्जी स्टीकर लगाकर क्रिकेट बैट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में प्लास्टिक क्रिकेट बैट बरामद किये हैं. कम्पनी के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कंपनी प्लास्टिक क्रिकेट बैट नहीं बनाती फिर भी उनका नाम इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.







एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि 316 प्लास्टिक क्रिकेट बैट और 455 पीस स्टीकर भी बरामद किये गये हैं. उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, उससे भी अवगत कराया जाएगा. कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

