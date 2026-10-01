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हीमोफीलिया के इलाज में 'फैक्टर' भूमिका अहम, संकट से जूझ रहा गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज

हीमोफीलिया रोगियों के इलाज में 'क्लॉटिंग फैक्टर' भूमिका अहम. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: हीमोफीलिया के बीमारी में "फैक्टर" इलाज का प्रमुख स्रोत या यूं कहें दवा है. यह तीन श्रेणियां में उपलब्ध होता है. जिसे A, B और C कहा जाता है. इसके खत्म होने से न सिर्फ मरीज, बल्कि उनके परिजनों के सामने संकट बढ़ जाता है.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन, चोट या अचानक रक्तस्राव के साथ हीमोफीलिया रोगियों के लिए मामूली चोट भी गंभीर खतरा बन सकती है. ऐसे में शरीर में रक्तस्राव होने के लिए जरूरी क्लार्टिंग फैक्टर का मिलना मरीजों के लिए जीवन रक्षक होता है.

प्राचार्य ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि इसकी कमी न होने पाये, लेकिन सर्जरी और कई विभागों में ऐसे मरीज देखे जाते हैं ऐसे में कभी कभार स्थिति संभालना मुश्किल होता है

इस संबंध में ईटीवी भारत ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से बात की. इस पर उन्होंने कहा कि हीमोफीलिया के मरीजों के लिए फैक्टर का होना बेहद जरूरी है. जैसे ही इसकी स्टार्ट में कमी दिखती है SGPGI को डिमांड भेजी जाती है. कभी कबार सप्लाई होने में दो-चार दिन की देरी भी होती है जिससे मरीजों के सामने संकट आता है. जो सक्षम होते हैं वह प्राइवेट अस्पताल की तरफ दौड़ लगाते हैं तो कुछ वाराणसी और केजीएमसी के लिए.

पूरे प्रदेश में फैक्टर सप्लाई की जिम्मेदारी लखनऊ के एसजीपीजीआई पर है. BRD को भी यहीं से सप्लाई आता है, जो हीमोफीलिया के मरीजों के लिए छोटी सी चोट और रक्तस्राव में गंभीर खतरा बननें से बचाता है. खून के बहने की स्थिति में रोकने के लिए फैक्टर का होना बहुत जरूरी है. यह मरीजों के लिए जीवन रक्षक का काम करता है.

सीएम सिटी में BRD मेडिकल कॉलेज में अक्सर इसके खत्म होने की स्थिति सामने आ रही है. जिसकी वजह से मरीजों को केजीएमसी लखनऊ या वाराणसी रेफर करना पड़ रहा है.

क्लार्टिंग फैक्टर उपलब्ध नहीं होने से दिक्कत!

सूत्रों की माने तो प्राचार्य इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं और कई बार पत्राचार कर चुके हैं कि, हर हाल में फैक्टर की उपलब्धता मेडिकल कॉलेज में हो डिमांड के हिसाब से सप्लाई बराबर आती रहे. प्राचार्य के सामने अगस्त महीने में कई बार ऐसी स्थिति आई, जब वह फैक्टर खत्म होने को लेकर असहज हो गए. 28 सितम्बर को तो एक बड़े संकट नें उन्हें तब परेशान किया जब उनके सामने एक हीमोफीलिया रोगी के मस्तिष्क में रक्तस्राव शुरू गया. परिजन उसे लेकर तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे. लेकिन वहां संबंधित क्लार्टिंग फैक्टर उपलब्ध नहीं था. स्थिति गंभीर होने के कारण रोगी को लखनऊ स्थित केजीएमयू रेफर किया गया. रास्ते में समय बीतने के साथ सिर में रक्तस्राव बढ़ता गया. केजीएमयू पहुंचने पर विशेषज्ञों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन की जरूरत बताई. इसके बाद मरीज का ऑपरेशन किया गया और काफी प्रयास के बाद उसकी जान बचाई जा सकी.

हीमोफीलिया रोगियों के इलाज में 'क्लॉटिंग फैक्टर' भूमिका अहम. (ईटीवी भारत)

इस समस्या के संबंध में हीमोफीलिया वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता का कहना है कि फैक्टर खत्म होने की घटना एक बार दो बार की होती तो समझ में आती है. अक्सर हो रही है, जो मरीज के प्रति बड़ी लापरवाही को दर्शाता है. आखिर में समय से स्टाक लखनऊ SGPGI क्यों नहीं भेज पाता.

हीमोफीलिया मरीजों के लिए फैक्टर कोई सामान्य दवा नहीं, बल्कि जरूरत के समय जीवन बचाने वाला उपचार है. फैक्टर की उपलब्धता में थोड़ी भी देरी गंभीर परिणाम दे सकती है.

बिहार और नेपाल से आते हैं मरीज

उन्होंने कहा कि गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र के मरीजों के लिए भी बड़ा चिकित्सा केंद्र है. यहां 436 हीमोफीलिया मरीज पंजीकृत हैं. फैक्टर खत्म होने का असर दूर दराज से आने वाले मरीजों पर भी पड़ रहा है. आपात स्थिति में उन्हें दूसरे शहरों तक ले जाना पड़ रहा है. जिसके उपचार में देरी खतरा बन सकता है.

हीमोफीलिया रोगियों के इलाज में 'क्लॉटिंग फैक्टर' भूमिका अहम. (ईटीवी भारत)

जानें हीमोफीलिया रोग के लक्षण

हीमोफीलिया रोग के लक्षण की बात करें तो चोट लगने पर बहुत मात्रा में खून निकलना, कई बार बिना किसी वजह से शरीर में घाव होना, अक्सर नाक से खून निकलने लगना, गुदा द्वार से खून का आना, पेशाब के साथ खून का आना, छोटी-मोटी चोट लगने पर गहरा घाव हो जाना, जोड़ों में अकड़ और दर्द होना इसके प्रमुख लक्षण माने गए हैं.

विशेषज्ञों की माने तो इस बीमारी का भारत में स्थाई इलाज नहीं है. जीन थेरेपी से इसके इलाज पर रिसर्च चल रहा है. इसका इलाज बहुत महंगा भी है. हीमोफीलिया फैक्टर और कुछ दावों से नियंत्रित किया जा सकता है. नियमित जांच और डॉक्टर की निगरानी में समय पर इलाज से सामान्य जीवन संभव होता है.

हीमोफीलिया के तीन प्रकार

हीमोफीलिया के जो तीन प्रकार बनाए गए हैं उसमें हीमोफीलिया A, यह सबसे बड़ा है जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है. इसी प्रकार हीमोफीलिया B, इसमें फैक्टर नाइन की कमी होती है साथ ही हीमोफीलिया ए जैसे लक्षण होते हैं. हीमोफीलिया C इसमें फैक्टर 11 की कमी होती है और यह बहुत रेयर है.