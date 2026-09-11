EXPLAINER : दुर्ग की सियासत में वर्चस्व की लड़ाई से कोई नहीं अछूता,लेकिन बीजेपी कांग्रेस में 'सब ठीक ठाक है जी' का मुखौटा
दुर्ग में बीजेपी और कांग्रेस इन दिनों अपनों की खेमेबाजी से जूझ रही है.वर्चस्व की लड़ाई में कौन रहेगा आगे.अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2026 at 3:57 PM IST
दुर्ग :छत्तीसगढ़ की सियासत में दुर्ग भिलाई का इलाका हमेशा से ही सत्ता और प्रभाव का केंद्र रहा है. लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन और दुर्ग के सांसद विजय बघेल आमने सामने हैं. दोनों के बीच अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक मतभेद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. भिलाई में विकास कार्यों के क्रेडिट, विशेष रूप से रायपुर-नागपुर हाईवे से जुड़े नए फ्लाईओवर प्रस्तावों और भिलाई स्टील प्लांट के लोहा चोरी मामले को लेकर दोनों नेताओं के बीच की दूरियां और मतभेद खुलकर सामने आए हैं.
फ्लाईओवर और विकास के कामों पर 'क्रेडिट वॉर'
भिलाई शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रायपुर-नागपुर हाईवे पर सुपेला थाना से नेहरू नगर और नेहरू नगर से बाईपास तक नए फ्लाईओवर के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है.इसे लेकर स्थानीय विधायक रिकेश सेन भी काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं.लेकिन इन दोनों ही फ्लाइओव्हर को लेकर अब सियासत गर्म होती दिख रही है. वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इन प्रमुख फ्लाईओवर को बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर उन्हें सकारात्मक आश्वासन भी मिला.साथ ही साथ लक्ष्मी मार्केट में लगने वाले जाम को लेकर भी स्थानीय विधायक ने 72 करोड़ की लागत से गदा चौक से लेकर सुपेला मस्जिद तक का फ्लाईओव्हर का प्रस्ताव दे रखा है जिस पर काम होने की संभावना है.
क्या बढ़ रही है दोनों के बीच में खाई ?
क्या संगठन पर पड़ेगा असर ?
भिलाई-दुर्ग का यह विवाद अब केवल दो नेताओं की निजी जंग नहीं रह गया है, बल्कि यह बीजेपी के प्रदेश संगठन के लिए भी एक सिरदर्द बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री और संगठन स्तर पर इस अंदरूनी तनातनी को शांत करने की कोशिशें अंदरखाने जारी हैं, ताकि जनता के बीच विकास कार्यों के अटकने या खींचतान का कोई गलत संदेश न जाए. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नितिन गडकरी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के पत्थर पर किसका नाम पहले चमकेगा विधायक या सांसद का
सांसद खेमे की आपत्ति
फ्लाईओव्हर का मामला नेशनल हाईवे और केंद्रीय फंड से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सांसद विजय बघेल के समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि लोकसभा क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट्स का श्रेय स्थानीय विधायक अकेले लेने की कोशिश कर रहे हैं. प्रोटोकॉल और राजनीतिक रसूख की इस जंग ने अंदरूनी मतभेद को हवा दी.सांसद ने स्थानीय लोगों से मिलकर बयान दिया कि फ्लाईओव्हर बनने से लोकल मार्केट पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा.ऐसे में किसी भी कीमत पर जनता के सुविधाओं को नजर अंदाज करते हुए किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं कराया जाएगा.
फ्लाईओव्हर बन जाने से मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा.क्योंकि सारा मार्केट नीचे सड़क के दोनों ओर है ऐसे में फ्लाईओव्हर बना तो दुकानदारी करने नीचे कोई नहीं आएगा- आम जनता
काम ऐसा करना चाहिए कि लोगों का व्यापार चौपट ना हो.जिस फ्लाई ओव्हर की बात की जा रही है यदि वो बना तो व्यापार चौपट होना तय है. फ्लाईओव्हर में लोग ऊपर से सीधे निकल जाएंगे.दुकानदारी प्रभावित होगी- प्रमोद सिंह, व्यापारी
हम जनता के हित में काम करते हैं.इसलिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी का अहित हो.पहले भी इस तरह की मांग को ठुकराया गया था,इस बार भी ऐसा ही होगा- भोजराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष
भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी का मुद्दा और बढ़ती दूरियां
फ्लाईओवर विवाद के समानांतर, भिलाई स्टील प्लांट में कथित बड़े पैमाने पर हो रही लोहा और स्क्रैप चोरी के मामले ने आग में घी का काम किया है. विधायक रिकेश सेन ने इस चोरी के नेटवर्क के खिलाफ विधानसभा में खुलकर आवाज उठाई. सोशल मीडिया में रिकेश सेन ने कई सनसनीखेज खुलासे किए. विधायक का कहना है कि उनकी मुखरता के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर शूटर्स और माफियाओं के द्वारा जान से मारने की धमकियां तक मिलीं.लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं है.वो आने वाले दिनों में और भी खुलासे करेंगे.
सांसद विजय बघेल ने मामले से बना ली दूरी
इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले में सांसद विजय बघेल ने विधायक रिकेश सेन के स्टैंड से स्पष्ट रूप से दूरी बना ली. इस दूरी ने सियासी गलियारों में यह संदेश दिया कि दोनों बड़े नेताओं के बीच तालमेल की भारी कमी है और वे एक-दूसरे के अभियानों में साथ खड़े नहीं दिखना चाहते.लेकिन जिस तरह का बयान सांसद ने दिया उसे तो सुनकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और भी बढ़ेगा.
जो पैसा सरकार है उसे ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिससे जनता को लाभ हो.विधानसभा और लोकसभा में कई ऐसा काम हैं जो अधूरे हैं,पहले उन्हें पूरा करना चाहिए.लेकिन बिना मतलब की चीजें करने से यदि जनता का नुकसान हो रहा है तो हम होने नहीं देंगे.पैसा सरकार है इसलिए सरकार का पैसा जनता के हितों में खर्च हो तो अच्छा- विजय बघेल, सांसद
सोशल मीडिया में रिकेश सेन हावी
वहीं दूसरी तरफ विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए सीधा पलटवार किया है. रिकेश सेन का कहना है कि विकास कार्यों को रुकवाने की कोशिश करना गलत होगा.जो लोग इसे सस्ती लोकप्रियता कह रहे हैं,वो जनता के तकलीफों को नहीं समझते.यदि आप 70 लोगों को लेकर विरोध करेंगे तो विकास कार्यों को करवाने के लिए 10 हजार लोग सामने आएंगे.
कांग्रेस को मिला मौका
बीजेपी के इन दोनों नेताओं के बीच जारी ठंडे युद्ध का फायदा उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है. कांग्रेस ने पूर्व में रिकेश सेन की सुरक्षा को लेकर थाने का घेराव कर और सदन में इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी की आंतरिक कलह पर तंज कसा है.
लेकिन कांग्रेस में भी आग कम नहीं : एक तरफ भले ही कांग्रेस बीजेपी के दो नेताओं के बीच छिड़े इस शीत युद्ध को लेकर तंज कस रही हो,लेकिन बात भिलाई की हो तो कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है. ताजा मामले में युवा कांग्रेस के चुनाव और प्रशिक्षण शिविर के दौरान दिग्गज नेताओं की दूरी ये बात समझने के लिए काफी थी कि सब कुछ ठीक नहीं.
युवा कांग्रेस चुनाव में मारपीट और झड़प : भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के खुर्सीपार में युवा कांग्रेस चुनाव के प्रचार और ऑनलाइन वोटिंग के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए. यह विवाद भिलाई नगर से युवा कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन शर्मा (और उनके भाई शुभम शर्मा) एवं स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद सुभद्रा सिंह के बेटे रॉबिन सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और रोहन सिंह के समर्थकों के बीच हुआ.
धक्का-मुक्की और वीडियो वायरल: कोहनी मारने की बात से शुरू हुई बहस देखते ही देखते हाथापाई और झूमाझटकी में बदल गई, जिसमें कपड़े फटने की बात भी सामने आई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा. राजनीतिक गलियारों में इसे भूपेश बघेल बनाम देवेंद्र यादव गुट की सीधी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है.
वरिष्ठ नेताओं के बयान और बचाव
दुर्ग में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के दौरान जब मीडिया ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से इस गुटबाजी और झड़प पर सवाल किए, तो वे इससे बचते नजर आए या इसे सामान्य बताने की कोशिश की. कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस बारे में जिस तरीके से बयान दिए उससे देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये बात दबने वाली नहीं है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे सोशल मीडिया की बकवास कहा है.पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले को शांत करते हुए कहा कि देश में जहां भी चुनाव पेंडिंग थे, वे हो रहे हैं और इसमें विवाद जैसी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह के चुनाव चल रहे हैं,जो संगठन को मजबूती देंगे.
यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर किसी भी नेता ने कुछ नहीं कहा है.ये सिर्फ सोशल मीडिया और यूट्यूबर की चर्चा का विषय है.क्योंकि ये लोग बीजेपी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि जेल भेज दिए जाएंगे.अब बची है कांग्रेस इसलिए कुछ भी बोलकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम
टीएस सिंहदेव ने खुद को किया अलग
टीएस सिंहदेव ने गुटबाजी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि परिवार में दो राय होना गुटबाजी नहीं है. दोनों नेताओं की तुलना नही की जा सकती.भूपेश बघेल काफी सीनियर नेता हैं और देवेंद्र यादव युवा नेता है,जो जनता के बीच लोकप्रिय हैं. चुनाव में मचे घमासान पर उन्होंने कहा कि यह एक फुटबॉल मैच की तरह है जहां हर कोई जीतना चाहता है,हो सकता है कि दूसरे पक्ष के लोगों को ये पद की लालसा हो.
इस मामले के फैसले से मैं तो पूरी तरह से असंतुष्ट हूं.जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी.क्यों पूरा मैदान खाली छोड़ दिया गया.जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां पर था,सभी को जानकारी भी थी.ऐसे में सुरक्षा में लापरवाही किसके कहने से बरती गई.आईएएस और आईपीएस तो महज सामने के चेहरे हैं.लेकिन इस घटना के पीछे असली जवाबदेही किसकी है उसे सामने लाना होगा- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम
देवेंद्र यादव ने एकजुटता की कही बात
वहीं इस पूरे मामले में देवेंद्र यादव ने कहा कि यह किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पार्टी का नही. और सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं
क्या है यूथ कांग्रेस चुनाव विवाद ?
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस संगठन चुनाव की ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया के बीच भिलाई के खुर्सीपार इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आमने-सामने आ गए थे. मतदान में बढ़त और समर्थकों को गोलबंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे में बदल गया.
निकाय चुनाव से पहले क्यों होगा बंटाधार ?
दुर्ग में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है. एक तरफ कांग्रेस को अपनी खोई हुई साख और जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में है,लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा.वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी के लिए अपने बढ़ते कुनबे के भीतर अनुशासन बनाए रखना और सबको संतुष्ट करके चलना मुश्किल पैदा कर रहा है.ऐसे में आगामी चुनाव में जो भी दल इन मुश्किलों से निपटने में तैयार रहेगा,उसके पास ज्यादा सफल होने के मौके रहेंगे.
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