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हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी! नए प्रभारी के सामने पुरानी चुनौती, संजय दत्त कर पाएंगे समाधान?

चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने प्रभार संभालने के बाद हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ पांच दिन मैराथन मंथन किया. इस मंथन की चर्चा से ज्यादा पहले दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच जिस तरह का संवाद हुआ. उसने ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि हरियाणा कांग्रेस में बड़े नेताओं की आपसी खींचतान करीब 2014 से सत्ता में ना होने के बावजूद खत्म नहीं हुई है. उसके बाद पार्टी के सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने जिस तरह का बयान दिया वो ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी कई नेता एक़ दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते है. ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रभारी बदलने से प्रदेश में पार्टी के हालात बदल पाएंगे?

हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में मतभेद जारी? हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त भले ही चंडीगढ़ में पांच दिनों तक पार्टी के तमाम नेताओं और संगठन के सभी प्रकोष्ठों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने की बात कही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी के तमाम नेताओं को एक करना उनके लिए भी पिछले दो दशकों से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे अन्य नेताओं की तरह मुश्किल दिखाई देता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैठक के पहले दौरान ही कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने अपने तेवर जिस तरह से दिखाए और बैठक के बाद जिस तरह सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया बयान दे रहे हैं, उससे नए प्रभारी की राह भी पार्टी नेताओं को एक साथ लाने में आसान दिखाई नहीं दे रही है.

हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी! नए प्रभारी के सामने पुरानी चुनौती, संजय दत्त कर पाएंगे समाधान? (ETV Bharat)

बैठक के पहले दिन मंच से क्या बोलीं थी सैलजा? प्रभारी की पहले दिन की गई बैठक के दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी. पार्टी की वरिष्ठ ने कुमारी सैलजा ने जब बोलना शुरू किया तो मंच पर बैठे नेता सुनते ही रह गए. पार्टी नेताओं की खींचतान पर सैलजा ने कहा कि "ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सत्ता में हम नहीं आ पाए ये बहुत बड़ा सवाल है. आना चाहिए था. कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि पार्टी सत्ता में आए. इस मूल बात को आपको समझना होगा तभी बात आगे बढ़ पाएगी. अपनी तरफ से सभी लोग समर्पित हैं. हम सभी जो मंच पर हैं. लोगों की दया से यहां पहुंचे हैं. दिक्कत कहां आती है? वो आती है कार्यकर्ताओं को, जब वो जमीन तक विभाजित हो जाता है, तो एक वर्कर दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता, एक नेता दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता. इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं, मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं. मीडिया भी पूछता है गुटबाजी को लेकर. वो एक राजनीति का हिस्सा होता है, लेकिन जब गुट बन जाते हैं. तो उसका नुकसान होता है. सत्ता में ना आने की एक वजह पावर पॉलिटिक्स भी है. जो हम लोग कर रहे हैं."

'हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं' -सैलजा: सैलजा ने कहा "हम कोई सोशल ऑर्गनाइजेशन नहीं है. हम पवार पॉलिटिक्स कर रहे हैं. सत्ता में आना है, क्योंकि हमें लोगों की भलाई करनी है. बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ काम करना है. इसलिए हमें सत्ता में आना है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को संसद में आइना दिखाते हैं. उतने से बात नहीं बनेगी. जब तक हम जमीन तक उनका संदेश नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसमें नाकाम होती है जबकि सभी काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसको ठीक करनी की जरूरत है. प्रभारी से बहुत उम्मीद होती है, ताकि हर कार्यकर्ता को लगे कि उसके योगदान को पहचाना जा रहा है. इसलिए जीरो से किसी को उठाकर ऊपर ना भेजा जाए. ताकि वो ये ना कहें कि ये कौन है. उन्नीस इक्कीस चल सकता है, लेकिन कोई जीरो से इक्कीस तक पहुंचता है, तो सवाल उठेंगे. सवाल आते भी रहे हैं. वहीं बात लोगों को निराश करती है."

भूपेंद्र हुड्डा बनाम रणदीप सुरजेवाला: बैठक के पहले दिन मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बीच की दूरी भी साफ दिख गई. हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं. चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के सामने ही दोनों ने एक दूसरे पर इशारों ही इशारों में तंज कसे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले "रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ देदे फेर देख धमाका." इसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला बोले "मेरे को 20 साल हो गए आपका साथ देते हुए, अब आपकी बारी आ गई है मेरा साथ देने की." यानी कहीं ना कहीं वे हुड्डा को संदेश देते दिखाई दिए कि अब नई पीढ़ी को आगे लाया जाए.

सुरजेवाला ने मंच से क्या कसा तंज? रणदीप सुरजेवाला ने मंच से पार्टी को आयना दिखाने कि कोशिश भी की. उन्होंने आंकड़ों के जरिए हरियाणा में पार्टी की स्थिति पर बात की. हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के सामने सुरजेवाला ने कहा कि 56 साल के हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 3 बार अपने दम पर बहुमत ला पाई है. दीपेंद्र हुड्डा को टोकते हुए सुरजेवाला बोले वोट परसेंटेज से फ़र्क़ नहीं पड़ता 46 विधायक आए या नहीं ये बताओ.

गोकुल सेतिया के भी अशोक तंवर को लेकर तीखे तेवर? हुड्डा के विरोध में सुरजेवाला और सैलजा के बयान तो कई बार सुर्खियों में रहे हैं. अब इसमें एक नया नाम भी जुड़ गया है. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है. अपने उस बयान में उन्होंने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर का नाम लिए बिना निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "बीजेपी की मलाई खाने वाले नेता अब कांग्रेस में आकर हमें नसीहत दे रहे हैं. किसान आंदोलन में किसानों की खिलाफत इन दोनों नेताओं द्वारा की गई. कांग्रेस पार्टी को खाली करने वाले नेता स्टेज पर आगे थे. प्रभारी के कार्यक्रम में मेरी और देवेंद्र हंस की कुर्सी पीछे लगाई गई. मीटिंग में मेरी और विधायक देवेंद्र हंस के बैठे की पर्ची पीछे वाली लाइन में लगी थी. मैंने पर्ची फाड़कर कोई गलती नहीं की. पर्ची फाड़कर मैं और देवेंद्र हंस आगे की लाइन में बैठ गए. कुछ नेता मीटिंग में टाइम से पहले ही आकर बैठ गए. जब मीटिंग में स्टार्टिंग ही गलत हो रही है, तो मीटिंग से क्या उम्मीद कर सकते हैं."