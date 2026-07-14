हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी! नए प्रभारी के सामने पुरानी चुनौती, संजय दत्त कर पाएंगे समाधान?
मंथन बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच जिस तरह संवाद हुआ. उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं की खींचतान खत्म नहीं हुई.
Published : July 14, 2026 at 1:10 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने प्रभार संभालने के बाद हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ पांच दिन मैराथन मंथन किया. इस मंथन की चर्चा से ज्यादा पहले दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच जिस तरह का संवाद हुआ. उसने ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि हरियाणा कांग्रेस में बड़े नेताओं की आपसी खींचतान करीब 2014 से सत्ता में ना होने के बावजूद खत्म नहीं हुई है. उसके बाद पार्टी के सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने जिस तरह का बयान दिया वो ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी कई नेता एक़ दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते है. ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रभारी बदलने से प्रदेश में पार्टी के हालात बदल पाएंगे?
हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में मतभेद जारी? हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त भले ही चंडीगढ़ में पांच दिनों तक पार्टी के तमाम नेताओं और संगठन के सभी प्रकोष्ठों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने की बात कही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी के तमाम नेताओं को एक करना उनके लिए भी पिछले दो दशकों से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे अन्य नेताओं की तरह मुश्किल दिखाई देता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैठक के पहले दौरान ही कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने अपने तेवर जिस तरह से दिखाए और बैठक के बाद जिस तरह सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया बयान दे रहे हैं, उससे नए प्रभारी की राह भी पार्टी नेताओं को एक साथ लाने में आसान दिखाई नहीं दे रही है.
बैठक के पहले दिन मंच से क्या बोलीं थी सैलजा? प्रभारी की पहले दिन की गई बैठक के दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी. पार्टी की वरिष्ठ ने कुमारी सैलजा ने जब बोलना शुरू किया तो मंच पर बैठे नेता सुनते ही रह गए. पार्टी नेताओं की खींचतान पर सैलजा ने कहा कि "ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सत्ता में हम नहीं आ पाए ये बहुत बड़ा सवाल है. आना चाहिए था. कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि पार्टी सत्ता में आए. इस मूल बात को आपको समझना होगा तभी बात आगे बढ़ पाएगी. अपनी तरफ से सभी लोग समर्पित हैं. हम सभी जो मंच पर हैं. लोगों की दया से यहां पहुंचे हैं. दिक्कत कहां आती है? वो आती है कार्यकर्ताओं को, जब वो जमीन तक विभाजित हो जाता है, तो एक वर्कर दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता, एक नेता दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता. इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं, मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं. मीडिया भी पूछता है गुटबाजी को लेकर. वो एक राजनीति का हिस्सा होता है, लेकिन जब गुट बन जाते हैं. तो उसका नुकसान होता है. सत्ता में ना आने की एक वजह पावर पॉलिटिक्स भी है. जो हम लोग कर रहे हैं."
'हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं' -सैलजा: सैलजा ने कहा "हम कोई सोशल ऑर्गनाइजेशन नहीं है. हम पवार पॉलिटिक्स कर रहे हैं. सत्ता में आना है, क्योंकि हमें लोगों की भलाई करनी है. बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ काम करना है. इसलिए हमें सत्ता में आना है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को संसद में आइना दिखाते हैं. उतने से बात नहीं बनेगी. जब तक हम जमीन तक उनका संदेश नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसमें नाकाम होती है जबकि सभी काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसको ठीक करनी की जरूरत है. प्रभारी से बहुत उम्मीद होती है, ताकि हर कार्यकर्ता को लगे कि उसके योगदान को पहचाना जा रहा है. इसलिए जीरो से किसी को उठाकर ऊपर ना भेजा जाए. ताकि वो ये ना कहें कि ये कौन है. उन्नीस इक्कीस चल सकता है, लेकिन कोई जीरो से इक्कीस तक पहुंचता है, तो सवाल उठेंगे. सवाल आते भी रहे हैं. वहीं बात लोगों को निराश करती है."
भूपेंद्र हुड्डा बनाम रणदीप सुरजेवाला: बैठक के पहले दिन मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बीच की दूरी भी साफ दिख गई. हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं. चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के सामने ही दोनों ने एक दूसरे पर इशारों ही इशारों में तंज कसे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले "रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ देदे फेर देख धमाका." इसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला बोले "मेरे को 20 साल हो गए आपका साथ देते हुए, अब आपकी बारी आ गई है मेरा साथ देने की." यानी कहीं ना कहीं वे हुड्डा को संदेश देते दिखाई दिए कि अब नई पीढ़ी को आगे लाया जाए.
सुरजेवाला ने मंच से क्या कसा तंज? रणदीप सुरजेवाला ने मंच से पार्टी को आयना दिखाने कि कोशिश भी की. उन्होंने आंकड़ों के जरिए हरियाणा में पार्टी की स्थिति पर बात की. हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के सामने सुरजेवाला ने कहा कि 56 साल के हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 3 बार अपने दम पर बहुमत ला पाई है. दीपेंद्र हुड्डा को टोकते हुए सुरजेवाला बोले वोट परसेंटेज से फ़र्क़ नहीं पड़ता 46 विधायक आए या नहीं ये बताओ.
गोकुल सेतिया के भी अशोक तंवर को लेकर तीखे तेवर? हुड्डा के विरोध में सुरजेवाला और सैलजा के बयान तो कई बार सुर्खियों में रहे हैं. अब इसमें एक नया नाम भी जुड़ गया है. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है. अपने उस बयान में उन्होंने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर का नाम लिए बिना निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "बीजेपी की मलाई खाने वाले नेता अब कांग्रेस में आकर हमें नसीहत दे रहे हैं. किसान आंदोलन में किसानों की खिलाफत इन दोनों नेताओं द्वारा की गई. कांग्रेस पार्टी को खाली करने वाले नेता स्टेज पर आगे थे. प्रभारी के कार्यक्रम में मेरी और देवेंद्र हंस की कुर्सी पीछे लगाई गई. मीटिंग में मेरी और विधायक देवेंद्र हंस के बैठे की पर्ची पीछे वाली लाइन में लगी थी. मैंने पर्ची फाड़कर कोई गलती नहीं की. पर्ची फाड़कर मैं और देवेंद्र हंस आगे की लाइन में बैठ गए. कुछ नेता मीटिंग में टाइम से पहले ही आकर बैठ गए. जब मीटिंग में स्टार्टिंग ही गलत हो रही है, तो मीटिंग से क्या उम्मीद कर सकते हैं."
गोकुल सेतिया ने कांग्रेस पार्टी हाई कमान को नसीहत भी दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 37 विधायक थे. 4 - 5 विधायक तो राज्यसभा चुनाव के चलते पार्टी छोड़ गए. अब पार्टी हाई कमान के पास 32 विधायक ही हैं. वो तो संभाल लो. पार्टी जब विधायकों का मनोबल नहीं बढ़ाएगी, तो कार्यकर्ताओं को कैसे संभालेंगे?
पार्टी प्रभारी का संदेश- 'आम राय से लेंगे फैसले': हरियाणा के प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि आज की बैठक का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ बैठे और आगे का जो भी फैसला लेना है. हम आम राय से वो निर्णय लेंगे सबकी सहमति से लेंगे. आने वाले समय में संघर्ष सड़क पर होगा ये हमने तय किया है. आने वाले दिनों में मैं जिला स्तर पर भी जाऊंगा और अभी मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहा हूं. पार्टी के सभी नेताओं से बातचीत कर रहा हूं और उनकी क्या भावनाएं हैं और क्या आकांक्षाएं हैं उस पर चर्चा कर रहा हूं. आज की बैठक में हमने तय किया है कि पार्टी की जो भी लाइन तय होगी जो भी संदेश हाई कमान का होगा उसको हम बूथ स्तर तक ले जाएंगे."
हरियाणा के सीएम ने कांग्रेस पर कसा तंज: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जब अपनी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं, मोदी सरकार ने गरीबों के आंसू पोछने का कम किया है. धीरे-धीरे करके कांग्रेस अब विलुप्त होती जा रही है, कांग्रेस के पल्ले में कुछ नहीं बचा है. उन्होंने सुरजेवाला, हुड्डा और सैलजा की पार्टी बैठक में हुई चर्चा पर बिना नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता मंच पर आपस में लड़ते हैं." वहीं जब पंजाब कांग्रेस के घमासान पर उनसे सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो दिल्ली कुछ ठीक चल रहा है. ना पंजाब में, ना ही हरियाणा में. कहीं ठीक नहीं चल रहा है. चलेगा भी कैसे? इन्होंने लोगों का शोषण किया है. कांग्रेस ने लोगों को रुलाया है. ऐसा शोषण किया है कि मेरी आंखों में भी उस वक्त के दौर को देखकर आंसू आते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तीन पीढ़ियां बदलाव नहीं ला सकी. मोदी सरकार ने 12 साल में इतना बदलाव किया है कि दुनिया देख रही है.
क्या नए प्रभारी खत्म कर पाएंगे कांग्रेस नेताओं की आपसी कड़वाहट? ऐसे में सवाल यही है कि क्या हरियाणा की सत्ता में डेढ़ दशक के बाद वापसी के लिए पार्टी नेता एक हो सकेंगे? क्या नए प्रभारी के लिए ये काम आसान होगा? इस पर राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी कहते हैं कि "भूपेंद्र हुड्डा बीस साल से हरियाणा में प्रमुख नेता बने हुए हैं, लेकिन वो इन सालों में कांग्रेस सरकार को वापस हरियाणा की सत्ता में वापस लाने में कामयाब नहीं हुए हैं. ऐसे में शायद कांग्रेस के अन्य नेता इसमें बदलाव चाहते हैं. शायद इसी वजह से सुरजेवाला ने जो कहा है वो इसी की एक रूपरेखा दिखाई देती है. वहीं सैलजा के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान जो बयानबाजी हुई. उस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी और कांग्रेस को 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. जहां तक नए प्रभारी की बात है तो हरियाणा कांग्रेस के हालात पूर्व के प्रभारियों ने अलग होंगे इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है. वे भले ही जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें, लेकिन ऊपरी स्तर पर नेताओं की जो तल्खियां हैं. वो खत्म कर पाना उनके लिए भी मुश्किल दिखाई देता है. हालांकि उम्मीदवार दुनिया कायम है, हो सकता है कि वे हिम्मत दिखाते हुए कोई बड़े फैसले लें, लेकिन वे फैसले प्रभावी हो पाएंगे. इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है. हालांकि राजनीति में कुछ भी समय से पहले कहना सही नहीं है."
क्या बदलेंगे हालात? वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल ने कहा कि "हरियाणा में कांग्रेस जिस राह पर करीब डेढ़ दशक पहले थी, आज भी वहीं खड़ी दिखाई देती है. इस बीच करीब आधा दर्जन प्रभारी बन गए, लेकिन कोई भी हालत को सुधार नहीं पाया. नए प्रभारी अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के जो आपसी मतभेद हैं. उनको वे ठीक कर पाएंगे, ये आसान दिखाई नहीं देता है. जिस तरह से मीटिंग के वीडियो बाहर आए या यूं कहें लाए गए अब जिस तरह गोकुल सेतिया भी बोल रहे हैं उससे हरियाणा कांग्रेस में कोई कुछ सुधार कर पाएगा ये टेढ़ी खीर दिखाई देती है. वे कहते हैं कि कोई चमत्कार हो तो ही शायद हालात बदल सकेंगे."
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