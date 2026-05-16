हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामला: जेएसएसी ने फाइंडिंग कमीशन के समक्ष सौंपा रिपोर्ट, कमीशन नियुक्ति की करेगी जांच
रांची में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले की रिपोर्ट जेएसएससी ने फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष सौंप दी है.
Published : May 16, 2026 at 3:49 PM IST
रांची: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की जांच में जुटी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष शनिवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी गयी है. जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वनमैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में शनिवार को इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान जेएसएससी के द्वारा अब तक हुए नियुक्ति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सौंपा गया.
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से लाए गए रिपोर्ट में विभागीय पत्रांक नहीं होने के कारण इसे कमीशन ने स्वीकार नहीं किया. रिपोर्ट को आगामी सुनवाई के दौरान उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया है. डोरंडा स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर में शनिवार को हुई सुनवाई की जानकारी अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 मई यानी शनिवार को निर्धारित किया गया है.
फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कर रही है तेजी से सुनवाई
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इस मामले में तेजी से सुनवाई कर रही है. बीते 2 मई को फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने इस मामले की सुनवाई प्रारंभ करते हुए सरकार और जेएसएससी को ये आदेश दिया था. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट और नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक नियुक्ति तिथि और संबंधित अन्य जानकारी शामिल है. जिसे कमीशन को सुनवाई की अगली तारीख पर शपथ पत्र के माध्यम से फाइल किया जाए.
कमीशन द्वारा मांगे गए दस्तावेज मिलने के बाद अब आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश अनुरूप, अब तक नियुक्त हुए हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जांच प्रारंभ करेगी. हाईकोर्ट के निर्देश पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को तीन महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कर सरकार को अनुशंसा भेजनी है. शनिवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद, जेएसएससी से उपसचिव बशीर अहमद और पिटिशनर की तरफ से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे.
ये है विवाद का मुख्य कारण
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2016 में हाईस्कूल शिक्षकों के 17 हजार 786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी. यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रहा है. लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी किया था. इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई है.
जिला स्तरीय नियुक्ति से सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पायी, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई है. प्रार्थी मीना कुमारी और अन्य की ओर से 258 याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए वनमैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है. जिसकी सुनवाई शनिवार से प्रारंभ हुआ है.
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