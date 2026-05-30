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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016: सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हुईं नियुक्तियां, फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन ने JSSC से मांगी रिपोर्ट

रांची: हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की जांच कर रहे फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन ने रोक के बावजूद हुई नियुक्तियों के बारे में सरकार और JSSC से रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर, 2019 से 2 अगस्त, 2022 के बीच नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद JSSC ने सरकार को अलग-अलग विषयों में नियुक्तियों की सिफारिश की. जिसके बाद जिला-स्तर की मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति भी कर दी गई. इसे लेकर कमीशन ने विषय-वार कैटेगरी के साथ रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.

फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन ने JSSC से मांगी रिपोर्ट (Etv Bharat)

जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाले वन मैन फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन के सामने आज हुई सुनवाई के बारे में अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि वर्तमान में कितनी रिक्तियां हैं उसका विस्तृत रिपोर्ट विषयवार कैटेगरी के साथ सौंपे. साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता को यह भी कहा गया है कि संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन कर यदि आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो उसे जरूर करें.

अधिवक्ता ललित कुमार सिंह का कहना है कि तथ्यों का पता लगाने में कुछ समय लगेगा क्योंकि की गई नियुक्तियों की पूरी जांच की जा रही है. इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होनी है. उन्होंने कहा कि आज की सुनवाई में कमीशन ने एक जरूरी आदेश दिया है. आयोग ने 18 सितंबर, 2019 और 2 अगस्त, 2022 के बीच हुई नियुक्तियों की संख्या और उनकी सिफारिश कब की गई, इसकी पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. पूरी रिपोर्ट मिलने से कमीशन को जांच में सहुलियत होगी.

साल 2016 में नियुक्ति के लिए शुरू हुई थी प्रक्रिया