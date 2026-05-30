हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016: सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हुईं नियुक्तियां, फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन ने JSSC से मांगी रिपोर्ट
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 की जांच के लिए बनाए गए फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन ने JSSC से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है.
Published : May 30, 2026 at 3:34 PM IST
रांची: हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की जांच कर रहे फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन ने रोक के बावजूद हुई नियुक्तियों के बारे में सरकार और JSSC से रिपोर्ट मांगी है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर, 2019 से 2 अगस्त, 2022 के बीच नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद JSSC ने सरकार को अलग-अलग विषयों में नियुक्तियों की सिफारिश की. जिसके बाद जिला-स्तर की मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति भी कर दी गई. इसे लेकर कमीशन ने विषय-वार कैटेगरी के साथ रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाले वन मैन फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन के सामने आज हुई सुनवाई के बारे में अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि वर्तमान में कितनी रिक्तियां हैं उसका विस्तृत रिपोर्ट विषयवार कैटेगरी के साथ सौंपे. साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता को यह भी कहा गया है कि संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन कर यदि आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो उसे जरूर करें.
अधिवक्ता ललित कुमार सिंह का कहना है कि तथ्यों का पता लगाने में कुछ समय लगेगा क्योंकि की गई नियुक्तियों की पूरी जांच की जा रही है. इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होनी है. उन्होंने कहा कि आज की सुनवाई में कमीशन ने एक जरूरी आदेश दिया है. आयोग ने 18 सितंबर, 2019 और 2 अगस्त, 2022 के बीच हुई नियुक्तियों की संख्या और उनकी सिफारिश कब की गई, इसकी पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. पूरी रिपोर्ट मिलने से कमीशन को जांच में सहुलियत होगी.
साल 2016 में नियुक्ति के लिए शुरू हुई थी प्रक्रिया
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2016 में हाई स्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी. यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद JSSC ने 26 विषयों के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किया था. जिला स्तरीय मेरिट और राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की गईं हैं.
इस वजह से कट-ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई है. प्रार्थी मीना कुमारी और अन्य की ओर से 258 याचिका दायर की गई हैं. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए वन-मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है, जिसके द्वारा सुनवाई जारी है.
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