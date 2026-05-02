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फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने शुरू की हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 की जांच, जेएसएससी से मांगा गया नियुक्त हुए शिक्षकों का ब्योरा

झारखंड हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 के मामले में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की पहली सुनवाई आज हाईकोर्ट परिसर में हुई.

Teacher Appointments 2016 case
झारखंड हाईकोर्ट का पुराना भवन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
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रांचीः हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की पहली सुनवाई आज शनिवार को हुई. डोरंडा स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर में कई घंटों तक हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा. आयोग ने सरकार और जेएसएससी को ये आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट और नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक नियुक्ति तिथि और संबंधित अन्य जानकारी कमीशन को सुनवाई की अगली तारीख पर शपथ पत्र के माध्यम से फाइल किया जाए.

अगली सुनवाई नौ मई को

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई नौ मई को 11 बजे दिन में पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग डोरंडा में रखी गई है. आज सुनवाई के दौरान सरकार और जेएसएससी की ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, लेकिन सरकार की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार और जेएसएससी के तरफ से उप सचिव बशीर अहमद और पिटिशनर की तरफ से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, चंचल जैन, अमृतांश वत्स, अब्दुल्लाह उमर और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा.

जानकारी देते अधिवक्ता शेखर गुप्ता और अब्दुल्लाह उमर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अधिवक्ता अब्दुल्लाह उमर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ना तो कट ऑफ बनाया गया और ना ही नियुक्ति हुई. ऐसे में अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के पिछले आदेश से उम्मीद जगी है कि पहले 2024 पदों पर नियुक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तीन महीने के अंदर पूरा कर सरकार को अनुशंसा भेजेगी. तत्पश्चात कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जाएगी.

जानिए क्या है पूरा मामला

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2016 में हाईस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी. यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही थी. लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी जारी किया था. इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट और राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई थी. इसके चलते सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए थे.

उनकी ओर से नियुक्ति की मांग की गई है. प्रार्थी मीना कुमारी और अन्य की ओर से 258 याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है, जिसकी सुनवाई आज शनिवार से प्रारंभ हुई है.

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