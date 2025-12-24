ETV Bharat / state

लखनऊ के पांच सरकारी अस्पतालों में वर्ष 2026 में बढ़ेंगी सुविधाएं; इमरजेंसी का होगा विस्तार

नए वर्ष में यहां इमरजेंसी में बेड्स की संख्या बढ़ेगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सरकारी जिला अस्पतालों में आईसीयू में बेड़ की संख्या बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है. शहर में पांच बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, लोकबंधु अस्पताल, बीआरडी अस्पताल और ठाकुरगंज टीबी अस्पताल शामिल हैं. यहां आने वाले मरीजों को समय पर समुचित इलाज मिल सके इसके लिए चिकित्सकों की भर्ती के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने का काम चल रहा है. अधिक मरीजों को मिलेगा लाभ: सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेश कुमार पांडे ने कहा कि अस्पताल में मौजूदा समय में आईसीयू में 18 बेड्स है. नौ बेड्स पर आईसीयू में वेंटिलेटर है. लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाने का काम चल रहा है. नए वर्ष में यहां बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को इसका लाभ मिल सकें. लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल. (Photo Credit: ETV Bharat) इमरजेंसी में बेड्स की संख्या बढ़ेगी: बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि वैसे तो बलरामपुर अस्पताल में रोजाना पांच हजार से अधिक मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं. वहीं इमरजेंसी में लगभग 250 से 300 मरीज आते हैं, लेकिन कई बार इनकी संख्या बढ़ जाती है. इस स्थिति में मरीज को हमें वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है. इन परिस्थितियों से निकलने के लिए नए वर्ष में यहां इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ेगी. इससे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को समय पर समुचित इलाज मिल सकेगा और उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा.