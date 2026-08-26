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सावधान! रक्षाबंधन पर 'जहर' वाली मिठाई? मिलावटी तेल, खोया और दुर्गंधयुक्त दूध पाउडर के ठिकाने ध्वस्त

जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की. जलालाबाद स्थित संजीव कुमार गुप्ता ऑयल मर्चेन्ट के प्रतिष्ठान से सरसों तेल का नमूना लिया गया. यहां रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल और सरसों तेल के पैकेट एवं बोतलों पर उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं सही ढंग से अंकित नहीं मिलीं. इस पर निर्माता को नोटिस जारी कर नए रैपर लगवाने के निर्देश दिए गए.- सुभाष तिवारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर

शाहजहांपुर में एक्शन: शाहजहांपुर जिले में रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने मंगलवार को जिले में व्यापक निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए 15 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए. इस दौरान गंदगी में रखे करीब 43 किलोग्राम लॉज को मौके पर नष्ट कराया गया, जबकि बिना खाद्य लाइसेंस संचालित एक प्रतिष्ठान को बंद करा दिया गया और 1200 लीटर राइस ब्रान ऑयल सीज किया गया.

शाहजहांपुर/ कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मिलावटी मिठाई के ठिकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दबिश दी है. जिसमें भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किए गए हैं. शाहजहांपुर और कानपुर देहात में कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है.

शाहजहांपुर: खाद्य विभाग का महा-एक्शन: 1200 लीटर तेल सीज (Photo Credit: ETV Bharat)

डेढ़ लाख का नकली तेल बरामद: जलालाबाद स्थित संजीव कुमार गुप्ता ऑयल मर्चेन्ट के प्रतिष्ठान पर लखीमपुर खीरी की राघव इंटरप्राइजेज से आए 15 लीटर क्षमता के 80 टीन राइस ब्रान ऑयल मिले. टीन गंदे, जंग लगे और पुराने पाए गए. तेल के नमूने को जांच के लिए भेजते हुए जांच रिपोर्ट आने तक 1200 लीटर तेल सीज कर दिया गया. सीज तेल का अनुमानित करीब मूल्य 01 लाख 56 हजार रुपये बताया है. विभाग के अनुसार अभियान के दौरान लिए गए सभी 15 नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

शाहजहांपुर : 43 किलोग्राम लॉज को मौके पर नष्ट कराया गया, (Photo Credit: ETV Bharat)

शाहजहांपुर में हड़कंप: कलान क्षेत्र के सहबंगापुर में अनिल लॉज विक्रेता के कारखाने पर छापेमारी के दौरान लॉज का एक नमूना लिया गया. यहां अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे छह ट्रे में करीब 18 किलोग्राम लॉज, जिसकी अनुमानित कीमत 2,700 रुपये थी, मौके पर नष्ट कराया गया. प्रतिष्ठान पर खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर उसे तत्काल बंद करा दिया गया. महुआ डांडी में चंद्रकिशोर के मिठाई कारखाने में स्वच्छता संबंधी कमियां मिलने पर सुधार नोटिस जारी किया गया. पुवायां स्थित श्याम स्वीट्स से बर्फी का एक नमूना जांच के लिए लिया गया. इसी तरह निगोही रोड, कहमारा स्थित राजेंद्र प्रसाद के लॉज कारखाने पर छापेमारी के दौरान अस्वच्छ दशा में रखे आठ ट्रे में करीब 25 किलोग्राम लॉज, जिसकी कीमत करीब 3,700 रुपये थी, मौके पर नष्ट कराया गया.

कानपुर देहात में कार्रवाई: सिकंदरा के मालवीयनगर स्थित खोया निर्माण परिसर की जांच की. जांच के दौरान खोया,रिफाइंड ऑयल,मिश्रित दूध,स्किम्ड मिल्क पाउडर और सोडियम बाई कार्बोनेट के नमूने लिए. विभाग के अनुसार जांच के दौरान परिसर में जन स्वास्थ के लिए हानिकारक रसायन पाए गए. जिसके बाद कारोबारी के खिलाफ विभाग द्वारा सिकंदरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई. डेरापुर के बैरी उमरी गांव स्थित खोया निर्माण से खोया का नमूना लिया गया. लक्ष्मणपुरवा रामपुर स्थित एक अन्य खोया निर्माण परिसर में भी टीम द्वारा सैंपल लिए गए.जिनई बनीपारा स्थित एक खाद्य परिसर में बिक्री के लिए करीब 200 किलोग्राम स्किम्ड पाउडर भंडारित मिला. इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.10 लाख रुपए बताई गई. इसके अलावा करीब 7.5 किलोग्राम दूध पाउडर के तीन पैकेट भी मिले जिनकी अनुमानित कीमत 10,075 रुपए बताई गई.

सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए है.जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी.इसके साथ ही एफएसडीए विभाग ने लोगो से अपील की है कि रंगीन मिठाइयों का सेवन न करे और खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर तत्काल विभाग को सूचना दे.-राम अवतार सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य

कानपुर देहात में सड़ा खोया-मिल्क पाउडर बरामद (Photo Credit: ETV Bharat)

सैंपल जांच के लिए भेजे: एफएसडीए टीम ने जिलाधिकारी कपिल कुमार सिंह के निर्देश पर मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत आज सहायक खाद्य आयुक्त राम अवतार सिंह के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडे और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया.इस दौरान खोया,दूध,दूध से बने उत्पाद,मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए कुल 7 नमूने लिए गए.सभी नमूने जांच के लिए खाध विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है.

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