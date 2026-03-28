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उफ! ये गंदगी, मुंगेर की सफियाबाद सब्जी मंडी में बंट रही बीमारी, करोड़ों खर्च.. फिर भी सुविधाएं नदारद

बिहार की सफियाबाद सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर लोगों को बीमारियां बांट रहे है, पढ़ें मुंगेर से प्रिंस दिलकुश की रिपोर्ट

FACILITIES MISSING IN SAFIABAD VEGETABLE MARKET OF MUNGER
मुंगेर के सफियाबाद सब्जी मंडी में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 7:18 AM IST

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मुंगेर: लाखों रुपये का राजस्व देने वाली सफियाबाद सब्जी मंडी आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. यहां हर दिन सैकड़ों किसान, आढ़ती और खरीदार आते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलती है गंदगी, अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही. एफसीआई गोदाम परिसर में स्थित यह मंडी अब सुविधाओं के अभाव की जीती-जागती तस्वीर बन चुकी है. जहां न पीने का पानी है, न शौचालय, न पक्की सड़क और न ही साफ-सफाई की कोई व्यवस्था.

गंदगी का अंबार, मजबूरी में व्यापार : इस मंडी में कदम रखते ही हर तरफ गंदगी का अंबार नजर आता है. कूड़े के ढेर, बदबू और कीचड़ के बीच सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें लगाने को मजबूर हैं. एक तरफ सरकार स्वच्छता पर करोड़ों खर्च करने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर यहां लोग गंदगी के बीच खड़े होकर सब्जियां खरीदने को विवश हैं. यह नजारा सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

लावारिस पशुओं का आतंक : मंडी में लावारिस पशुओं का जमावड़ा हालात को और बदतर बना रहा है. आढ़त संचालक पंकज कुमार बताते हैं कि दिन-रात मंडी में घूमते पशु न केवल गंदगी फैलाते हैं, बल्कि सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. इससे विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान और खरीदारों को असुविधा दोनों झेलनी पड़ती है.

''सब्जी मंडी में लावारिस पशुओं से काफी समस्या आ रही है. मंडी में काफी संख्या में लावारिस पशु दिन रात घूमते रहते हैं, इसके चलते मंडी में गंदगी और ज्यादा फैलती है. वहीं इन पशुओं से सब्जी विक्रेताओं व खरीदारों को परेशानी होती है वह अलग.''- पंकज कुमार, आढ़त संचालक

FACILITIES MISSING IN SAFIABAD VEGETABLE MARKET OF MUNGER
गंदगी का साम्राज्य, मजबूरी में व्यापार (ETV Bharat)

किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें : यह मंडी किसानों और व्यापारियों के लिए किसी संघर्ष स्थल से कम नहीं. किसानों के लिए न छत, न बैठने की व्यवस्था. सब्जियां रखने के लिए साफ जगह भी इस मंडी में उपलब्ध नहीं है. पीने के पानी और शौचालय जैसी बनियादी सुविधा का आभाव है. वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आए दिन चोरी होती रहती है. किसानों की मेहनत से उगी सब्जियां गंदगी में पड़ी रहती हैं, जिससे न केवल गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

प्रशासन से बार-बार गुहार, फिर भी बेअसर : व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुंगेर नगर निगम और अन्य अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं. सब्जी विक्रेता अविनाश कुमार ने बताया कि करीब तीन साल पहले जब मंडी को यहां शिफ्ट किया गया था, तब तत्कालीन डीएम नवीन कुमार ने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था, लेकिन समय बीतता गया और वादे सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गए.

''डीएम ने कहा था आपलोगो को यहां पर पानी,बिजली, शौचालय,पक्की सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन आज तक इस मंडी में कोई काम नही किया गया. यहां आढतियों के विश्राम करने के लिए कोई समुचित प्रबंधन नहीं है. पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. फुटकर विक्रेताओं के लिए ठीक से बैठने के इंतजाम तक नहीं हैं.''- अविनाश कुमार, सब्जी विक्रेता

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मुंगेर के सफियाबाद सब्जी मंडी में सुविधाएं नदारद (ETV Bharat)

बदहाल सड़कें, बढ़ते हादसे : मंडी के मुख्य रास्ते इतने खराब हैं कि आए दिन सब्जियों से लदे वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. इससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. सड़क का हाल ऐसा है कि हर तरफ सिर्फ गढ्ढे ही गढ्ढे नजर आते हैं.

प्रशासन का दावा : नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा, ''मंडी और अनाज मंडी के विकास को लेकर कार्रवाई की जा रही हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही किसानों, आढ़तियों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की जरूरतों के मुताबिक सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा.''

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किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें (ETV Bharat)

सब्जी बाजार में गंदगी से होती है किस तरह की बीमारियां : सब्जी बाजार में गंदगी, सड़ी-गली सब्जियों और नाले के पानी के इस्तेमाल से टाइफाइड, हैजा (कॉलरा), डायरिया, हेपेटाइटिस A और E, डेंगू, और पेट के गंभीर इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं. यह गंदगी बैक्टीरिया और मच्छरों को पनपाती है, जिससे आंतों में सूजन और फूड पॉइजनिंग का गंभीर खतरा रहता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सफियाबाद सब्जी मंडी आज एक कड़वी सच्चाई बयान कर रही है, जहां मेहनत करने वाले किसान और व्यापारी बदहाल व्यवस्था के बीच जूझ रहे हैं. अब सवाल यह है कि प्रशासन के वादे कब जमीन पर उतरेंगे, या फिर यह मंडी यूं ही बदहाली की कहानी कहती रहेगी.

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