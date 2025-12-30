ETV Bharat / state

लखनऊ के इन चिकित्सा संस्थानों में बढ़ीं सुविधाएं; PGI में 600 करोड़ की लागत से APC का शिलान्यास, कैंसर संस्थान में खरीदी गईं आधुनिक मशीनें

लोहिया संस्थान में 45 बेड की नई इमरजेंसी का हुआ शुभारंभ, केजीएमयू में 340 बेड का ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी सेंटर बना.

चिकित्सा संस्थानों में बढ़ीं सुविधाएं
चिकित्सा संस्थानों में बढ़ीं सुविधाएं (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 4:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है. पिछले तीन साल से सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में की गई बढ़ोतरी का असर दिखाई देने लगा है. राजधानी के चार प्रमुख संस्थान संजय गांधी पीजीआई, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान को मिले बजट से इस साल कई आधुनिक मशीनें खरीदी गई हैं. इन मशीनों के साथ ही कई नए भवन और सेंटर का शुभारंभ भी किया गया है. आने वाले साल में इन सुविधाओं का असर स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिखाई देगा.

संजय गांधी पीजीआई :

  • 600 करोड़ की लागत से एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का शिलान्यास.
  • नई डायग्नोस्टिक मशीनें ; 3-टेस्ला एमआरआई और 128-स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें.
  • बच्चों के लिए सलोनी हार्ट सेंटर.
  • छह नए विभाग से स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं होगी.

पीजीआई निदेशक प्रो. आरके धीमान ने कहा कि यहां उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से रोजाना करीब 10 हजार से अधिक मरीज जांच करने के लिए आते हैं. यह सुविधा इस वर्ष हुई है. आगामी वर्ष पर अधिक से अधिक मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सके, इस पर जोर दिया जाएगा.

लोहिया संस्थान :

  • 45 बेड की नई इमरजेंसी का शुभारंभ हुआ.
  • कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र बना.
  • फिजियोथेरेपी पवेलियन का शुभारंभ हुआ.
  • एक हजार बेड के नए ब्लॉक को मंजूरी मिली.
  • शहीद पथ के किनारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी हुआ.

लोहिया संस्थान के प्रवक्ता प्रो. भुवन चंद्र तिवारी ने कहा कि प्रदेशभर से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं. संस्थान की कोशिश होती है कि मरीज को सारी सुविधाएं मिलें. बहुत सी नई सुविधा इस वर्ष की गई, जिससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों को समुचित इलाज मिल पाये.

केजीएमयू :

  • 340 बेड का ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी सेंटर बना.
  • 05 करोड़ की लागत से 92 नया आईसीयू बेड और अत्याधुनिक कैथ लैब बना.
  • 500 बेड की क्षमता वाले नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास हुआ.
  • डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब का शिलान्यास हुआ.
  • जनरल सर्जरी विभाग में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत और सात मंजिला नए भवन का शिलान्यास हुआ.
  • बोन मैरो यूनिट का उद्घाटन हुआ.

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ केके सिंह ने कहा कि वर्ष 2025 में बहुत सी सुविधाएं बढ़ीं हैं. इसके बढ़ने से मरीजों को राहत मिली है. इस वर्ष सबसे बड़ा काम बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है, इससे जरूरतमंद मरीजों की समय पर इलाज हो सकेगा.

कैंसर संस्थान :

  • हाईटेक सर्जरी से पेट के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू.
  • संस्थान को आधुनिक बनाने के लिए 129 करोड़ रुपये की लागत से नए मेडिकल उपकरण स्थापित हुए.
  • पेट स्कैन मशीन स्थापित हुई.
  • प्रदेश की पहली साइबर नाइफ मशीन स्थापित हुई.

कैंसर संस्थान के निदेशक बीएल भट्ट ने कहा कि पेट स्कैन मशीन कैंसर संस्थान में स्थापित कराई गई है. कैंसर मरीजों का सटीक इलाज हो सके इसके लिए कैंसर संस्थान में तमाम सुविधाएं बढ़ाई गईं हैं. अब कैंसर मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं :

  • ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय में सात साल के बाद सोनोलॉजिस्ट की तैनाती हुई.
  • ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय में थॉयराइड, बी 12, पीटी आईएनआर जांच व फेको विधि से आंख के ऑपरेशन शुरू हुए.
  • सिविल अस्पताल में आठ बेड की एचडीयू यूनिट शुरू करने के लिए बजट स्वीकृत हुआ.
  • सीएमओ के अधीन चार सीएचसी पर नई अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित हुईं.
  • बलरामपुर अस्पताल की डायलिसिस यूनिट का विस्तार.
  • बीकेटी स्थित रामसागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय में 44 बेड की मदर एंड न्यू बॉर्न केयर यूनिट शुरू.

    यह भी पढ़ें : यूपी के 10 सरकारी अस्पतालों व पांच मेडिकल कॉलेजों को बजट की संजीवनी, बढ़ेंगी सुविधाएं

यह भी पढ़ें : लखनऊ के KGMU में जल्द होगी AI वाली 10 करोड़ की 'मोबाइल सीटी स्कैन मशीन' की सुविधा

TAGGED:

MEDICAL FACILITIES IN INSTITUTIONS
LOHIA INSTITUTE
KGMU LUCKNOW
LUCKNOW PGI
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.