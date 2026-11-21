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आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी में बढ़ेंगी पर्यटन सुविधाएं; 15.29 करोड़ से होंगे काम

पथकर सलाहकार समिति की बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: विकास प्राधिकरण द्वारा ताजमहल, आगरा किला और ​फतेहपुर सीकरी में पर्यटक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. फतेहरपुर सीकरी स्थित आगरा गेट का फसाड लाइटिंग, आईलैंड और सेंट्रल वर्ज के साथ ही आईलैंड से आगरा गेट तक सौदर्यीकरण कराया जाएगा.

साथ हीं स्कलप्चर और फसाड लाइटिंग समेत अन्य विकास कार्य किए जाएंगे. ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों की सुविधा को लेकर सर्वसम्मति से करीब 15.29 करोड़ के कार्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. जो पथकर निधि से कराए जाएंगे.

आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में पथकर सलाहकार समिति की बैठक हुई. सबसे पहले पथकर समिति की पिछली बैठक की अनुपालन आख्या की मंडलायुक्त ने विस्तार से समीक्षा की. यह बताया ​गया कि पर्यटकों की समस्या को लेकर ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर 6 वाटर एटीएम लगाए गए हैं. समिति सदस्य की मांग पर ताज पूर्वी गेट पर एक और वाटर एटीएम लगाया जाएगा. इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी में शुरू होने वाले लाइट एंड साउंड शो का कार्य पूरा हो चुका है. पूरे प्रोजेक्ट के लिए एडीए उपाध्यक्ष को एक बार फाइनल देखने के निर्देश दिए हैं. फतेहपुर सीकरी स्थित आगरा गेट का फसाड लाइटिंग, आईलैंड व सेंट्रल वर्ज, आईलैंड से आगरा गेट तक सौंदर्यीकरण, स्कलप्चर और फसाड समेत अन्य कार्य पूरे होने की जानकारी दी. मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बैठक में निर्देश दिए कि शहर के मुख्य मार्गों पर रोड साइनेज विद स्टोन स्थापित कराए जाने का कार्य एक महीने में पूरा किया जाए. इनर रिंग रोड के शमशाबाद मार्ग अंडरपास पर प्रगतिमान फसाड लाइटिंग कार्य की परियोजना प्रगति प्रस्तुत करने तथा कार्य ससमय पूरा किया जाए.