आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी में बढ़ेंगी पर्यटन सुविधाएं; 15.29 करोड़ से होंगे काम
आगरा मंडलायुक्त की अध्यक्षता में पथकर सलाहकार समिति की बैठक हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:32 AM IST
आगरा: विकास प्राधिकरण द्वारा ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में पर्यटक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. फतेहरपुर सीकरी स्थित आगरा गेट का फसाड लाइटिंग, आईलैंड और सेंट्रल वर्ज के साथ ही आईलैंड से आगरा गेट तक सौदर्यीकरण कराया जाएगा.
साथ हीं स्कलप्चर और फसाड लाइटिंग समेत अन्य विकास कार्य किए जाएंगे. ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों की सुविधा को लेकर सर्वसम्मति से करीब 15.29 करोड़ के कार्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. जो पथकर निधि से कराए जाएंगे.
आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में पथकर सलाहकार समिति की बैठक हुई. सबसे पहले पथकर समिति की पिछली बैठक की अनुपालन आख्या की मंडलायुक्त ने विस्तार से समीक्षा की. यह बताया गया कि पर्यटकों की समस्या को लेकर ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर 6 वाटर एटीएम लगाए गए हैं.
समिति सदस्य की मांग पर ताज पूर्वी गेट पर एक और वाटर एटीएम लगाया जाएगा. इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी में शुरू होने वाले लाइट एंड साउंड शो का कार्य पूरा हो चुका है. पूरे प्रोजेक्ट के लिए एडीए उपाध्यक्ष को एक बार फाइनल देखने के निर्देश दिए हैं.
फतेहपुर सीकरी स्थित आगरा गेट का फसाड लाइटिंग, आईलैंड व सेंट्रल वर्ज, आईलैंड से आगरा गेट तक सौंदर्यीकरण, स्कलप्चर और फसाड समेत अन्य कार्य पूरे होने की जानकारी दी.
मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बैठक में निर्देश दिए कि शहर के मुख्य मार्गों पर रोड साइनेज विद स्टोन स्थापित कराए जाने का कार्य एक महीने में पूरा किया जाए. इनर रिंग रोड के शमशाबाद मार्ग अंडरपास पर प्रगतिमान फसाड लाइटिंग कार्य की परियोजना प्रगति प्रस्तुत करने तथा कार्य ससमय पूरा किया जाए.
आई लव सेल्फी प्वाइंट, ताज व्यू प्वाइंट, ताजमहल और आगरा किला के आसपास तथा नगर निगम सीमा के बाहर पांच मार्गों की प्रकाश व्यवस्था एडीए को नगर निगम को हस्तांतरण करे. ताज पूर्वी गेट पर क्लॉक रूम मय सुरक्षा उपकरण कराये जाने के लिए नगर निगम से एनओसी की कार्रवाई की जाए.
15.29 करोड़ के कार्य प्रस्ताव को मंजूरी: मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बैठक में निर्देश दिए गए कि पथकर निधि से पूरे हो चुके काम और प्रगतिमान कार्यों की एक कमेटी बनाकर सत्यापन कराया जाए.
इसमें सौंदर्यीकरण के जितने भी कार्य हैं, उन सभी की कार्यप्रगति और डिजाइन प्रस्तुत करें. इसके साथ ही पथकर सलाहकार समिति की ओर से सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की लगभग 15.29 करोड़ के कार्य प्रस्ताव को अनुमोदित किया.
कौन-कौन से काम होंगे
- ताजमहल पूर्वी गेट पर प्री-फैब्रिकेटिड क्लॉक रूम का निर्माण कार्य.
- ताजमहल पश्चिमी गेट अमरूद टीला की तरफ से लाल बिल्डिंग होकर शमशान घाट तक तार फेंसिंग लगाने का कार्य.
- ताजमहल आने वाले सैलानियों को व्हील चेयर की सुविधा प्रदान करने के लिए व्हील चेयर क्रय एवं संचालन संबंधी कार्य.
- आगरा इनर रिंग रोड के रहनकला टोल प्लाजा के दोनों ओर स्थित ग्रीनबेल्ट में पार्क विकसित किए जाने और अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य.
- आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट निर्माणाधीन एंट्री गेट के दोनों ओर स्थित ग्रीनबेल्ट में पार्क विकसित किया जाना और अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य.
- आगरा किला के अमर सिंह गेट के पास की दीवार की मरम्मत का कार्य.
- ताजमहल आने वाले विदेशी टिकट धारक पर्यटकों को वेलकम किट (500 मिली. मिनरल वाटर बोतल, शू-कवर एवं कैरी बैग) की आपूर्ति एवं वितरण कार्य.
- आगरा हेरीटेज फंड से ताजमहल एवं फतेहपुर सीकरी के लिए दो एम्बुलेंस एवं रेडक्रॉस फंड से आगरा फोर्ट के लिए एक एम्बुलेंस नियमित चलाने के लिए कार्य एवं चालक का वेतन.
- नगर निगम सीमा के बाहर पांच मार्गों (ग्वालियर मार्ग, दक्षिण बाईपास मार्ग, फतेहपुर सीकरी मार्ग, वायु विहार मार्ग संख्या-13, बोदला-बिचपुरी मार्ग) की पथ प्रकाश व्यवस्था का वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य.
- ताजगंज परियोजना के तहत ताजमहल के आस-पास स्थापित प्रकाश बिंदुओं का वार्षिक रख-रखाव, अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य.
- फतेहपुर सीकरी एवं ताज पश्चिमी गेट पर स्थापित आरओ प्लांट का वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य.
- जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावित कार्य
- पौराणिक काल के आगरा में घटिया आजम खां के निकट स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के स्वागत द्वार का निर्माण कार्य.
- राधा नगर, श्यामपुरम, प्रकाश नगर, सुशील नगर, मोती महल और सूर्य नगर नगला मोहन लाल की मलिन बस्तियों में सीसी सडक एवं नाली निर्माण कार्य.
- फतेहपुर सीकरी नगर पालिका की सीमा में स्टेशन मोड़ से पथवारी तक मार्ग के दोनों तरफ पाथ वे इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य.
- रेलवे गेट नंबर 40 से ग्वालियर गेट होकर मजार तक मार्ग के दोनों तरफ पाथ वे इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य.
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार बंसल, एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार, नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य, एडीए सचिव संजय कुमार, डीएफओ राजेश कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.
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