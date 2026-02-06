अब राज्यों में होगा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, इंदौर में खुलेगा फैसिलिटेशन सेंटर
राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंघी ने इंदौर में व्यापारियों की सुनीं समस्याएं. शहर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करते हुए व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 3:41 PM IST
इंदौर: भारत अमेरिका ट्रेड डील से उत्साहित राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड ने राज्यों में भी अपने बोर्ड के गठन का फैसला किया है. इंदौर में बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंघी ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की है.
दरअसल गुरुवार को बोर्ड के अध्यक्ष व्यापारियों की समस्या पर चर्चा के लिए इंदौर पहुंचे थे. बैठक के दौरान शहर के विभिन्न बाजार, ट्रेड एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखीं. बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शहर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करते हुए व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए.
राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे इंदौर
बैठक के दौरान उन्होंने व्यापारियों से नियमों का पालन करने, फुटपाथ पर सामान नहीं रखने को कहा. कहा कि राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड का गठन व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है. इस अवसर पर उन्होंने अमेरिका के साथ भारत द्वारा की गई ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापारियों को इससे भरपूर मुनाफा होगा और हर सेक्टर में निर्यात की वृद्धि होगी.
जीएसटी रिफंड से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए अब इंदौर में शुरू होगा फैसिलिटेशन सेंटर
उन्होंने कहा राज्यों के स्तर पर व्यापारियों की समस्या का निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सके इसके लिए राज्यों में भी व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसके अलावा एमएसएमई और जीएसटी रिफंड से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए अब इंदौर में फैसिलिटेशन सेंटर शुरू किया जाएगा. जहां व्यापारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि प्रशासन और अधिकारियों के साथ मिलकर उद्योगों की समस्याओं का निराकरण को लेकर सीधा संवाद कर सकेंगे.
उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे शहर में अब जिला प्रशासन के साथ मिलकर वोकल फॉर लोकल का एक बाजार विकसित किया जाएगा. जहां व्यापारी वर्ग या स्टार्टअप से जुड़ा कोई उद्ममी अपने द्वारा तैयार किया गया उत्पाद इस बाजार में बेच भी सकेगा.