ETV Bharat / state

बेंगलुरु में बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए खुला 'सुविधा केंद्र', एक जगह मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी

इसके अलावा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने, जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाओं की जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी. सरकार का उद्देश्य है कि श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

क्या बोले मंत्री?: अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि यह केंद्र बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नोडल सेंटर के तौर पर काम करेगा. यहां श्रमिकों को कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने में सहायता दी जाएगी. पंजीकरण के बाद पात्र श्रमिक बोर्ड की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

प्रवासी मजदूरों के लिए खुला 'सुविधा केंद्र': मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लाखों श्रमिक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके कार्यस्थल पर ही जरूरी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए. इसी उद्देश्य से बेंगलुरु में यह सुविधा केंद्र शुरू किया गया है.

पटना: बिहार से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को अब अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. बिहार सरकार ने कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है. इसका ऑनलाइन उद्घाटन बुधवार को पटना स्थित नियोजन भवन से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया. गौरतलब है कि बिहार से बड़ी संख्या में युवा बेंगलुरु में नौकरी के लिए जाते हैं.

सम्राट चौधरी के साथ मंत्री अरुण शंकर प्रसाद (ETV Bharat)

कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं के समाधान: अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बेंगलुरु में काम करने वाले बिहार के श्रमिकों को कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी यह केंद्र मदद करेगा. वेतन भुगतान से जुड़ा विवाद हो या काम के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, श्रमिक यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

मंत्री ने बताया कि केंद्र पर श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और नए श्रम कानूनों की जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है. जरूरत पड़ने पर उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने में भी मदद की जाएगी. भाषा संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए भी केंद्र को सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है.

श्रमिकों को तत्काल सहायता मिलेगी: अरुण शंकर ने कहा कि यह सुविधा केंद्र केवल शिकायतों के समाधान तक सीमित नहीं रहेगा. यहां प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के नए अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. आकस्मिक परिस्थितियों में श्रमिकों को तत्काल सहायता दिलाने की कोशिश होगी. केंद्र के संचालन के लिए बिहार सरकार की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आकाश कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर दो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक ऑफिस बॉय की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.

प्रवासी श्रमिक विभाग की बैठक (ETV Bharat)

नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा: मंत्री ने बताया कि इस केंद्र के लिए कर्नाटक सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से सुरक्षा भवन में स्थान उपलब्ध कराया गया है. बिहार सरकार के अनुसार यह केंद्र दोनों राज्यों के श्रम विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा. उन्होंने कहा कि इससे बिहार से बाहर काम कर रहे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा.

"सरकार की कोशिश है कि बिहार से बाहर काम करने वाले श्रमिकों को किसी भी परेशानी की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके. प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार आने वाले समय में बिहार के प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या वाले दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के सुविधा केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है."- अरुण शंकर प्रसाद, मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक विभाग

ये भी पढ़ें: बिहार में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी JEE, NEET और IAS-IPS की नि:शुल्क कोचिंग, मंत्री का बड़ा बयान