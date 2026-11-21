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औरैया में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ छात्राओं की हुंकार, बाल विवाह न करने की शपथ

बाल विवाह को रोकने के लिए स्कूल में जागरूकता अभियान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए महिला कल्याण विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम पंचायत ककोर बुजुर्ग स्थित जनता इंटर कॉलेज में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई.

कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है. बाल विवाह करना, करवाना या इसमें सहयोग करना कानूनन अपराध है. इसके लिए 2 साल तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.