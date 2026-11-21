औरैया में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ छात्राओं की हुंकार, बाल विवाह न करने की शपथ
बाल विवाह करवाने पर 2 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना, महिला कल्याण विभाग ने छात्राओं को किया अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:41 AM IST
औरैया: बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए महिला कल्याण विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को ग्राम पंचायत ककोर बुजुर्ग स्थित जनता इंटर कॉलेज में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई.
कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है. बाल विवाह करना, करवाना या इसमें सहयोग करना कानूनन अपराध है. इसके लिए 2 साल तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
विद्यार्थियों को बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में भी बताया गया. साथ ही समाज के हर व्यक्ति से इस कुप्रथा को समाप्त करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई.
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ ने संकल्प लिया कि वे स्वयं के घरों में बाल विवाह नहीं होने देगें और आसपास कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे. इस दौरान महिला कल्याण विभाग की योजनाओं और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई.
इस अवसर पर प्रधानाचार्य रविन्द्र कुमार शर्मा, डीएमसी सपना देवी, विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे.ट
जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश और मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी अशोक कुमार के मार्गदर्शन में महिला कल्याण विभाग की टीम ने विद्यार्थियों को जागरूक किया. इस दौरान बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है, उनके भविष्य के अवसर भी सीमित हो जाते हैं.
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