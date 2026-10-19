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MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने मांगा अपमान का बदला, फेसबुक पर पोस्ट किया- अन्याय व अपमान के खिलाफ सशक्त जनादेश दें

देवेंद्र प्रताप सिंह के फेसबुक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बीते दिनों गोरखपुर में हुए शिक्षक सम्मेलन में खुद के अपमान से नाराज चल रहे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की एक फेसबुक पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में शिक्षकों के नाम सम्बोधित पत्र में अन्याय व अपमान के खिलाफ सशक्त जनादेश देने की अपील की है.

फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है कि शिक्षकों और प्रतिभाशाली प्रतियोगी नौजवानों के हित के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है. जैसे देश की सरहदों पर सैनिक, देश की सीमाओं की प्रतिकूल परिस्थितियों में अदम्य साहस के साथ रक्षा करता है. ठीक उसी तरह मैं सदन से लेकर सड़क तक उसी भाव और निष्ठा के साथ आप सबके हितों के लिए संघर्ष करता हूं.

उन्होंने आगे लिखा कि अन्याय किसी के भी साथ हो, उस अन्याय के खिलाफ पीडितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता हूं. सबको न्याय मिले इसके लिए मैं संघर्ष की पराकाष्ठा तक चला चला जाता हूं. आज तक मेरे दरवाजे से कोई निराश और खाली हाथ नहीं गया. शिक्षक और प्रतियोगी नौजवान मेरे परिवार का हिस्सा हैं. न्याय के लिए हमारे संघर्ष को अपमानित किया गया. जिनके मन में न्याय पाने की ललक हो, जिन्हें मेरे संघर्ष में विश्वास हो, जो मेरे प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीय भाव रखते हों, ऐसे सभी शिक्षक अन्याय व अपमान के खिलाफ 23 अक्टूबर को सशक्त जनादेश दें. इसलिए नाराज हैं देवेंद्र प्रताप सिंह : बीते दिन शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के पक्ष में विशाल शिक्षक सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया था. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन होना था. लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से कुछ देर पहले वहां गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह वहां पहुंच गए.