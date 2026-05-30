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IIT कानपुर में बना फेस ट्रेन मॉड्यूल, ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की सेहत में लाएगा सुधार

कानपुर: ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें सोशल कम्युनिकेशन स्किल को एक झटके में बेहतर कर देना आसान नहीं होता. जब ऐसे बच्चे किसी चेहरे को देखते हैं, तो वह चेहरे के भावों को समझने की कोशिश करते हैं. हालांकि, तमाम मामलों में वह अपना भाव प्रदर्शित नहीं कर पाते और न दूसरों को समझ पाते हैं. उनकी कोशिश होती है. वह हाव-भाव को पहचानें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें. मगर, यह एक चुनौतीभरा काम है, लेकिन, अब ऐसे बच्चों को कार्टून इमेजेज व विभिन्न प्रकार के हाव-भाव वाले कैरीकेचर की मदद से काफी गतिविधियां सिखाई जा सकेंगी.

उप निदेशक प्रो.बृजभूषण ने बताया, फेसट्रेन को बनाने के पीछे मकसद बस इतना था कि हम कुछ ऐसा नवाचार करें, जिससे ऑटिज्म पीड़ित बच्चों को आसानी से चेहरे के भाव समझ आ जाएं. हमने कानपुर और लखनऊ के आठ से 10 केंद्रों पर सैकड़ों बच्चों के बीच फेसट्रेन मॉड्यूल को क्रियान्वित कराया और उसका बहुत सफल परिणाम हमें देखने को मिला. प्रो.बृजभूषण ने कहा, हम इस मॉड्यूल को पूरे देश में लागू कराएंगे, जिससे पूरे देश भर के ऑटिज्म पीड़ित बच्चों को राहत मिल सके.

बच्चों के एक्सप्रेशन भी बदलेंगे: प्रो.बृजभूषण ने बताया, वह और उनके शोधार्थी पिछले करीब 18-19 सालों से ऑटिज्म स्पेक्ट्रेम डिस्आर्डर पर काम कर रहे हैं. फेसट्रेन मॉड्यूल में एक सीरीज है भावों की, जिसमें लड़के, लड़कियों, पुरुषों, महिलाओं के चेहरों को कई भावों में दर्शाया गया है. जिसमें आंख, नाक, कान, होंठ के भाव हैं.

बोले जब हम इन भावों को कार्टून के रूप में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के सामने लेकर जाते हैं, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं. इसमें उनको कोई चेहरा कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा. हालांकि, कैरीकेचर के माध्यम से वह सभी बच्चे भावों को तुरंत समझ लेते हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं.



नॉर्मल एक्सप्रेशन व कैरीकेचर एक्सप्रेशन का संगम है फेसट्रेन: प्रो. बृजभूषण के मार्गदर्शन में अपनी पीएचडी कर रहे, रिषभ पांडे ने बताया फेसट्रेन मॉड्यूल नॉर्मल एक्सप्रेशन व कैरीकेचर एक्सप्रेशन का संगम है. ये मॉड्यूल आईआईटी कानपुर में बना है. रिषभ ने कहा, जब हमने इस मॉड्यूल की विशेषताएं कानपुर व लखनऊ में ऐसे बच्चों के पैरेंट्स से साझा की, तो वह भी उत्साहित थे. रिषभ ने बताया, इस मॉड्यूल में हमने सात प्रकार के भावों को इनबिल्ट किया है, जिसमें हैप्पी, सेड, एंग्री, सरप्राइज, नॉर्मल, डिस्गस्ड समेत अन्य शामिल हैं. इसे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं. हमने कानपुर व लखनऊ में जितने बच्चों में ये प्रयोग किया, उन सभी में बहुत अधिक सुधार हो गया.

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