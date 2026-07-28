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योगी सरकार में बदला यूपी पर्यटन का चेहरा, 165 करोड़ पर्यटक पहुंचे उत्तर प्रदेश, कानपुर में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पेश किए आंकड़े

UP में पर्यटन विभाग की लंबी छलांग ( Photo Credit: ETV Bharat )