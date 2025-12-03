ETV Bharat / state

नक्सल क्षेत्रों की बदलने लगी सूरत, नक्सलवाद सिमटने पर खिंची जा रही विकास की लकीर

उत्तर बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद धुर नक्सल इलाकों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं.

face of Naxal areas started changing
नक्सल क्षेत्रों की बदलने लगी सूरत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 4:41 PM IST

3 Min Read
कांकेर- उत्तर बस्तर कांकेर जिले में नक्सलवाद पर ताबड़तोड़ प्रहार के बाद अब प्रशासन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार के लिए कमर कस ली है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ाने 29 बड़े पुलों की स्वीकृति हुई है. जिसमें 4 पुल पूरे हो चुके हैं. 17 पुल के लिए निर्माण कार्य जारी है,जबकि 8 पुल टेंडर प्रक्रिया में हैं.

कोयलीबेड़ा ​ब्लॉक में सबसे अधिक 10 पुल स्वीकृत हैं. ​इनमें से 1 पूरा हो चुका है. 5 पुल निर्माणाधी हैं,वहीं 4 निविदा प्रक्रिया में है. यह क्षेत्र नक्सल से काफी प्रभावित था. लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और सरेंडर के बाद यह इलाका नक्सल प्रभाव से पूरी तरह खत्म हो गया है.

नक्सल क्षेत्रों की बदलने लगी सूरत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
​अंतागढ़ ब्लॉक में ​कुल 9 पुल स्वीकृत हैं.​1 पूर्ण हो चुका है. ​6 निर्माणाधीन हैं और 2 निविदा प्रक्रिया में हैं.

दुर्गूकोंदल ब्लॉक में ​कुल 5 पुल स्वीकृत हैं. ​1 पूर्ण हो चुका है. ​3 निर्माणाधीन हैं और 1 निविदा प्रक्रिया में है.

​भानुप्रतापपुर ब्लॉक में ​कुल 3 पुल स्वीकृत हैं. 1 पूर्ण, 1 निर्माणाधीन , और 1 निविदा प्रक्रिया में है.

​कांकेर ब्लॉक में ​कुल 2 पुल स्वीकृत हैं. ​ये दोनों पुल वर्तमान में निर्माणाधीन हैं.

face of Naxal areas started changing
सुरक्षा के बीच हो रहा निर्माण कार्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कोयलीबेड़ा क्षेत्र में कोयलीबेड़ा से पानीडोबीर दुहता नदी पुल पूर्ण हो चुका है जिससे ग्रामीणों को आवागमन आसान हो रहा है. भानुप्रतापपुर क्षेत्र के भुरका नाला में पुल का काम पूर्ण हो चुका है. ग्रामीण यहां पुल नही होंने से लकड़ी का पुल बनाते थे अब पक्का पुल बनने से राह आसान हो गई है.
face of Naxal areas started changing
बड़े पुलों में हो रहा तेजी से काल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


नक्सलवाद समाप्त होने पर अब विकास की बयार

कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि नक्सलवाद अतिवादी विचारधारा के कारण जिले में लगभग 50 हजार आबादी के लिए PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के तहत सड़कें तो बनीं, लेकिन नक्सली विरोध और अन्य कारणों से पुल (ब्रिज) नहीं बन पाए थे. ​PMGSY या अन्य मदों के तहत भी पुल स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे. ​वर्तमान में ​लगभग 40 बड़े लॉन्ग स्पैन पुल स्वीकृत किए गए हैं. ​इनमें से कई अंतिम चरण में हैं.

​हाल की स्वीकृति 40 करोड़ की लागत वाले 7 और पुल (ब्रिज) स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत स्वीकृत किए गए. ​PMGSY के माध्यम से इनका टेंडर लगाया गया था और वह खुल गया है. ​ये पुल मुख्य रूप से दुर्गकोंदल से कोयलीबेड़ा जाने वाले रास्ते पर (3 पुल) और दुर्गकोंदल क्षेत्र के आस-पास थे. ​ये पुल लगभग 1990 के दशक से प्रस्तावित थे - नीलेश क्षीरसागर,कलेक्टर

face of Naxal areas started changing
कोयलीबेड़ा में पुल का काम पूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्पेशल पैकेज के तौर पर दी जा रही राशि

स्पेशल पैकेज और विकास योजनाएं नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में प्रगति और कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण (सरेंडर) को देखते हुए ​पूरे बस्तर संभाग के लिए भी स्पेशल पैकेज के रूप में राशि दी जा रही है. ​जिले का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. बुनियादी ढांचा (अधोसंरचना) के लिए 500 करोड़ और ​आजीविका के लिए लगभग ₹70 करोड़ की राशि मांगी गई है. ​इसकी स्वीकृति में कुछ समय लग सकता है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से, जो जिला नक्सलवाद के कारण बुनियादी ढांचे और आजीविका के क्षेत्र में पिछड़ गया था, वह जल्द ही मुख्य धारा से जुड़ जाएगा.


संपादक की पसंद

