इंडो-नेपाल बॉर्डर पर फेस-आईडी स्कैनर का पहरा, बचकर निकल पाना नामुमकिन

बहराइच सीमा पर अब किसी भी संदिग्ध का प्रवेश या निकास नहीं ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद के इंडो नेपाल बॉर्डर से आए दिन संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है. कोई भी संदिग्ध इस बॉर्डर को पार न कर पाए जिसको लेकर अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत फेस एंड आईडी स्कैनर लगाया गया है. सभी व्यक्तियों की आईडी और चेहरा स्कैन होने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति मिलेगी या भारत से नेपाल जाने की अनुमति मिलेगी. वहीं आने-जाने वाले सभी वाहनों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है. गंगा सिंह उदावल, कमांडेंट (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, जनपद के भारत-नेपाल सीमा के रूपईडीहा चेक पोस्ट पर अब संदिग्ध बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे. अगर प्रयास भी करते हैं तो उन्हें धर दबोचा जाएगा. इसके लिए चेक प्वाइंट पर हाइटेक कैमरों से लैस स्कैनर लगाया गया है. पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से आए दिन बड़ी संख्या में पाकिस्तान व अन्य देशों के नागरिक बगैर वीजा के भारत में घुसने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं. जिसे एसएसबी के जवान पकड़ कर जेल भी भेज चुके हैं.