खुद ही रची 1.30 करोड़ के सोने की लूट की झूठी कहानी, पुलिस की जांच में खुले तस्करी के राज
पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े 6 अन्य आरोपी फरार हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:30 PM IST
गोरखपुर: बैंकॉक से तस्करी कर लाए गए करीब 1.30 करोड़ रुपये के सोने को ठिकाने लगाने के लिए, लूट की झूठी कहानी गढ़ने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने सोने के आभूषण लूटे जाने की सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जांच में हकीकत सामने आ गई. पुलिस ने कौव्वाबाग अंडरपास के पास घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े 6 अन्य आरोपी अभी फरार हैं.
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के झरकट निवासी आशुतोष शुक्ला ने 22 नवंबर को पुलिस को सूचना दी थी कि बैंकॉक से सोने के आभूषण लेकर गोरखपुर पहुंचने के बाद रास्ते में उसके साथ लूट हो गई. उसने बताया था कि कोलकाता से विमान के जरिए गोरखपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से कलेक्ट्रेट होते हुए रोडवेज बस से स्टेशन जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग पहुंचे और सोने के आभूषण छीनकर फरार हो गए.
जांच में संदिग्ध नजर आया मामला
सूचना पर कैंट पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला संदिग्ध नजर आने लगा. पुलिस ने आशुतोष के बताए घटनाक्रम और उसकी गतिविधियों की पड़ताल की. इसी दौरान जानकारी मिली कि आशुतोष अपने सहयोगी सुनील मिश्रा के साथ कथित तौर पर लूटे गए सोने को बेचने के लिए घंटाघर स्थित सोना मंडी जा रहा है.
पुलिस और एसओजी की टीम ने कौव्वाबाग अंडरपास के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. तलाशी में आशुतोष के कब्जे से सोने की दो चेन और एक लाख रुपये नकद मिले, जबकि सुनील मिश्रा के पास से सोने का एक कड़ा और एक लाख रुपये बरामद हुए.
करीब 960 ग्राम सोना बरामद
बरामद आभूषणों का वजन करीब 960 ग्राम और अनुमानित कीमत लगभग 1.30 करोड़ रुपये बताई गई है. आरोपियों ने सोने की पहचान छिपाने के लिए चेन और कड़े पर चांदी की परत चढ़ा रखी थी. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने तस्करी के सोने को लेकर लूट की झूठी सूचना देने और पुलिस को गुमराह करने की बात स्वीकार की है. जिस सोने को लूटे जाने की कहानी सुनाई गई थी, उसी सोने को दोनों बेचने के लिए मंडी ले जा रहे थे.
इन आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस ने इस मामले में आशुतोष शुक्ला निवासी झरकट थाना गोला और सुनील मिश्रा निवासी बड़गो हाटा बाजार थाना गगहा को गिरफ्तार किया है. वहीं, तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कृष्णकांत, निवासी मऊखुर्द थाना बांसगांव, चंदन तिवारी निवासी छपिया थाना बड़हलगंज, सोने का मालिक दीपक तिवारी, आयुष उर्फ निखिल, प्रियांशु त्रिपाठी और हिमांशु त्रिपाठी की तलाश जारी है.
पुलिस इन सभी की तलाश कर रही है. इनके पकड़े जाने पर बैंकॉक से सोना भेजने और गोरखपुर में उसकी बिक्री कराने वाले पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है. इस मामले में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आशुतोष शुक्ला के खिलाफ वर्ष 2017 में गोला थाने में मारपीट समेत अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज रहा है.
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