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खुद ही रची 1.30 करोड़ के सोने की लूट की झूठी कहानी, पुलिस की जांच में खुले तस्करी के राज

गिरफ्तार आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: बैंकॉक से तस्करी कर लाए गए करीब 1.30 करोड़ रुपये के सोने को ठिकाने लगाने के लिए, लूट की झूठी कहानी गढ़ने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने सोने के आभूषण लूटे जाने की सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जांच में हकीकत सामने आ गई. पुलिस ने कौव्वाबाग अंडरपास के पास घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े 6 अन्य आरोपी अभी फरार हैं.

खुद ही रची 1.30 करोड़ के सोने की लूट की झूठी कहानी (Video Credit; ETV Bharat) एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के झरकट निवासी आशुतोष शुक्ला ने 22 नवंबर को पुलिस को सूचना दी थी कि बैंकॉक से सोने के आभूषण लेकर गोरखपुर पहुंचने के बाद रास्ते में उसके साथ लूट हो गई. उसने बताया था कि कोलकाता से विमान के जरिए गोरखपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से कलेक्ट्रेट होते हुए रोडवेज बस से स्टेशन जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग पहुंचे और सोने के आभूषण छीनकर फरार हो गए.

जांच में संदिग्ध नजर आया मामला सूचना पर कैंट पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला संदिग्ध नजर आने लगा. पुलिस ने आशुतोष के बताए घटनाक्रम और उसकी गतिविधियों की पड़ताल की. इसी दौरान जानकारी मिली कि आशुतोष अपने सहयोगी सुनील मिश्रा के साथ कथित तौर पर लूटे गए सोने को बेचने के लिए घंटाघर स्थित सोना मंडी जा रहा है. बरामद सोना (Photo Credit; ETV Bharat) पुलिस और एसओजी की टीम ने कौव्वाबाग अंडरपास के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया. तलाशी में आशुतोष के कब्जे से सोने की दो चेन और एक लाख रुपये नकद मिले, जबकि सुनील मिश्रा के पास से सोने का एक कड़ा और एक लाख रुपये बरामद हुए. करीब 960 ग्राम सोना बरामद