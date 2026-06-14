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अमरोहा: जिस किराएदार महिला ने रची लूट की झूठी कहानी, वही निकली 20 लाख की चोरी की मास्टरमाइंड

20 लाख रुपये के जेवर और नकदी चोरी कर खुद ही रची थी लूट की साजिश, दो महिलाएं गिरफ्तार, माल बरामद

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जिस किराएदार महिला ने रची लूट की झूठी कहानी, वही निकली 20 लाख की चोरी की मास्टरमाइंड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:10 PM IST

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अमरोहा: शहर के पुष्कर नगर में बीते दिनों हुई लूट का भंडाफोड़ करते हुए अमरोहा देहात पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चोरी गए करीब 20 लाख रुपये के आभूषण और 91 हजार रुपये नकद बरामद कर लिया है. साथ ही पुलिस ने इस वारदात के लिए रची गई एक झूठी साजिश का भी खुलासा किया है.

जिस किराएदार महिला ने रची लूट की झूठी कहानी, वही निकली 20 लाख की चोरी की मास्टरमाइंड (Video Credit; ETV Bharat)

अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि 11 जून को पुष्कर नगर निवासी कविता ने घर से सोने-चांदी के जेवर और एक लाख रुपये नकद चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध तथ्य मिले, जिसके बाद गहन पूछताछ और सर्विलांस के जरिए पड़ताल की गई.

जांच में सामने आया कि कविता के मकान में किराये पर रहने वाली दुर्गा ने आर्थिक तंगी के चलते अपने पति रोहताश के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी. दुर्गा को मकान मालिक के कमरे और अलमारी की चाबी रखने की जगह की पूरी जानकारी थी. मौका मिलते ही उसने पति के साथ मिलकर अलमारी से लाखों रुपये के जेवर और 91 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए.

चोरी के बाद खुद को बचाने के लिए दुर्गा ने एक फिल्मी पटकथा तैयार की. उसने घर का सामान बिखेर दिया, अपने कुछ जेवर अलग रख दिए और कहानी गढ़ी कि एक व्यक्ति ने उसके बेटे को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है. इस झूठी कहानी के जरिए उसने पुलिस, मकान मालिक और परिजनों को गुमराह करने की कोशिश करती रही.

पुलिस जांच में सच्चाई सामने आने पर दुर्गा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि चोरी किया गया पूरा सामान अपनी परिचित महिला कान्ता के पास छिपाकर रखा था. पुलिस ने कान्ता को भी गिरफ्तार कर लिया और चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है. मामले में दुर्गा का पति रोहताश अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस ने दोनों महिलाओं के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, एक गोल्डन रंग की घड़ी, 91 हजार रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त डुप्लीकेट चाबी बरामद की है. घटना का खुलासा करने वाली अमरोहा देहात पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने टीम को 25 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है.

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