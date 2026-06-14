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अमरोहा: जिस किराएदार महिला ने रची लूट की झूठी कहानी, वही निकली 20 लाख की चोरी की मास्टरमाइंड

जिस किराएदार महिला ने रची लूट की झूठी कहानी, वही निकली 20 लाख की चोरी की मास्टरमाइंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: शहर के पुष्कर नगर में बीते दिनों हुई लूट का भंडाफोड़ करते हुए अमरोहा देहात पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चोरी गए करीब 20 लाख रुपये के आभूषण और 91 हजार रुपये नकद बरामद कर लिया है. साथ ही पुलिस ने इस वारदात के लिए रची गई एक झूठी साजिश का भी खुलासा किया है. जिस किराएदार महिला ने रची लूट की झूठी कहानी, वही निकली 20 लाख की चोरी की मास्टरमाइंड (Video Credit; ETV Bharat) अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि 11 जून को पुष्कर नगर निवासी कविता ने घर से सोने-चांदी के जेवर और एक लाख रुपये नकद चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध तथ्य मिले, जिसके बाद गहन पूछताछ और सर्विलांस के जरिए पड़ताल की गई. जांच में सामने आया कि कविता के मकान में किराये पर रहने वाली दुर्गा ने आर्थिक तंगी के चलते अपने पति रोहताश के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी. दुर्गा को मकान मालिक के कमरे और अलमारी की चाबी रखने की जगह की पूरी जानकारी थी. मौका मिलते ही उसने पति के साथ मिलकर अलमारी से लाखों रुपये के जेवर और 91 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए.