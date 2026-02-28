ETV Bharat / state

जोधपुर के गंगश्याम मंदिर में फाग, 1931 से चली आ रही वृहद फागोत्सव परंपरा का जयपुर राजघराने से है संबंध

जोधपुर: भीतरी शहर के ऐतिहासिक गंगश्याम मंदिर में इन दिनों फागोत्सव चरम पर है. बसंत पंचमी से यहां यह सिलसिला चल रहा है. श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां का माहौल वृंदावन जैसा होता है. 265 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति 800 साल से ज्यादा पुरानी है. 1931 में जोधपुर की राजकुमारी मरुधर कंवर ने जयपुर राजघराने के कुलदीपक भवानी सिंह को जन्म दिया, तो यह परम्परा वृहद स्तर पर आयोजित होना शुरू हुई. मंदिर में बसंत पंचमी से विशेष फाग उत्सव की शुरुआत होती है.

मंदिर के पुजारी मुरली मनोहर ने बताया कि यहां रंग सप्तमी तक यह फाग चलता है. इस दौरान दोपहर में श्याम के साथ गुलाल से होली खेली जाती है. शाम को होरिया गाई जाती है. इस दौरान पुष्प वर्षा की जाती है. मंदिर में बसंत पंचमी से डेढ़ माह तक फाग उत्सव चलता है. प्रतिदिन सैकड़ों लोग शामिल होते हैं. होली के समीप यह संख्या बढ़ जाती है. रंग सप्तमी तक फाग की धूम रहेगी. पुजारी ने बताया कि पुजारी परिवार पीढ़ियों से यहां परंपरा का निर्वहन कर रहा है. बसंत पंचमी के दिन ही भगवान को साल में एक बार कुमकुम का तिलक लगाया जाता है.