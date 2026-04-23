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पौड़ी: एक नहीं दो गुलदारों ने बनाया सीता देवी को निवाला, जानें चश्मदीदों ने और क्या बताया

एक नहीं दो गुलदारों ने बनाया सीता देवी को निवाला ( PHOTO- ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: गुलदार के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. विकासखंड पौड़ी के इडवालस्यूं क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक और दर्दनाक घटना सामने आई. जहां गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई. यह इस क्षेत्र में गुलदार के हमले से मौत का तीसरा मामला है. इससे पहले गजल्ड़ और बाड़ा गांव में भी ऐसे ही हमलों में लोगों की जान जा चुकी है. जानकारी के अनुसार, बमठी गांव निवासी सीता देवी गुरुवार सुबह एक महिला अपने घर के पास खेत में घास काट रही थी. इसी दौरान घात लगाए बैठे दो गुलदारों ने अचानक महिला पर हमला कर दिया. दोनों गुलदार महिला को घसीटते हुए पास की झाड़ियों में ले गए, जहां उन्होंने उसके शरीर को बुरी तरह नोच डाला. महिला का चेहरा और शरीर के अधिकांश हिस्से को गुलदार खा चुके थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बमठी गांव में दो गुलदारों ने सीता देवी को निवाला बनाया (VIDEO- ETV Bharat) घटना की चश्मदीद एक स्थानीय महिला ने बताया कि, जैसे ही उन्हें हमले की सूचना मिली, वह गांव से नीचे की ओर भागी. वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दो गुलदार महिला के शव को खा रहे थे. शोर मचाने पर अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों गुलदार जंगल की ओर भाग गए. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि अब सुबह के समय घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है. बच्चों का स्कूल जाना भी जोखिम भरा हो गया है. लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.