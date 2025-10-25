ETV Bharat / state

आगरा में रफ्तार का कहर; पांच लोगों की मौत, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- कैसा था मौत का मंजर

ऑर्डर डिलीवर करके लाैट रहा था भानु प्रताप: आवास विकास कॉलोनी सेक्टर एक निवासी लखन ने बताया कि उसका बड़ा भाई भानु प्रताप मिश्रा फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय था. भानु प्रताप मिश्रा (28) की शादी तीन साल पहले रामा से हुई थी. दोनों का डेढ़ साल का बेटा चेतन है. भाई भानु सुबह 10 बजे काम पर निकला था. इसके बाद घर आया. रात में एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए घर से आया, तो कार चालक ने रौंद दिया. पत्नी रामा का हाल बेहाल है. परिवार का रो रोकर हाल बेहाल है.

बेटे को कपड़ा दिलाने जा रही थी: हरेश ने बताया कि मैं मजदूरी करता हूं. मेरी पत्नी बबली घरों में काम करके परिवार पाल रही थीं. दस साल पहले बबली से शादी हुई थी. तीन बच्चे गुंजन, बेटा कर्मवीर और गोलू हैं. बेटा कर्मवीर दिव्यांग है. बबली कई साल मायके में आकर रह रही थी. कुछ दिन बाद भांजी की शादी थी. इसकी तैयारी में परिवार लगा था. शुक्रवार रात बेटा गोलू को घर से लेकर कपड़े दिलाने जा रही थी. तभी कार ने टक्कर मारी. इससे बबली की मौके पर मौत हो गई, जबकि गोलू के पैरों में चोट लगी है.

150 मीटर तक काल बनकर दौड़ी कार: इससे अनियंत्रित ने सड़क से गुजर रहीं नगला बूढ़ी निवासी 42 वर्षीय बबली और उसके बेटा गोलू को रौंद दिया. बबली की मौके पर मौत हो गई. गोलू घायल हो गया. कार ने पेंटर कमल (23) और उसके दोस्त कृष उर्फ कृष्णा (20) को रौंदने के बाद 50 वर्षीय राहगीर बंटेश को चपेट में लिया. बेकाबू कार इसके बाद आगे एक डिवाइडर से टकराकर तीन पलटे लेकर घर के बाहर बैठे लोगों पर जा गिरी. इसमें चार लोग दब गए.

तेज रफ्तार कार ने सात लोगों को कुचला: आगरा में शुक्रवार रात 8.30 बजे केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर दयालबाग की ओर से आ रही कार नगला बूढ़ी चौहारा के पास बेकाबू हो गई. तेज रफ्तार ड्राइवर ने सबसे पहले जतिन रिसोर्ट के सामने ऑनलाइन फूड डिलीवर बाॅय भानु प्रताप मिश्रा निवासी आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा को रौंदा. उसकी मौके पर मौत हो गई. कुछ मीटर की दूरी पर कार ड्राइवर ने जब पुलिस चेकिंग देखी तो ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी.

हादसे में किसी ने अपनी मां खोई तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया. किसी का जवान बेटा छिन गया. इससे पांच परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजन सदमे में हैं. जो फूट-फूटकर रो रहे हैं. आइए इस दर्दनाक हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी सुनते हैं, डिवाइडर से टकराकर कार पलटने और हवा में उछलने की पूरी कहानी.

आगरा: ताजनगरी के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार सड़क पर मौत बनकर दौड़ी. इससे 150 मीटर सड़क पर पांच लाशें बिखरीं पड़ी थीं. नशा, पुलिस के डर और लापरवाही से भयानक हादसा हुआ. जिससे खुशियां मातम में बदल गईं.

हादसे के बाद मचा कोहराम. (Photo Credit: ETV Bharat)

कपड़े खरीदने जा रहे थे दोस्त, गर्लफ्रेंड को लेने जाना था: हादसे का शिकार नगला बूढ़ी निवासी 24 वर्षीय कमल पेंटर था. उसने तीन साल पहले प्रेम विवाह किया था. मगर, दो साल पहले डिलीवरी के 10 दिन बाद पत्नी की माैत हो गई थी. उसका एक मासूम बेटा है. कमल की पेंटर कृष उर्फ कृष्णा से दोस्ती थी. कृष्णा के भाई नरेंद्र की शादी की बात चल रही है. लड़की वाले आने वाले हैं. बहन सुरभि ने बताया कि कृष्णा की दिल्ली में रहने वाली एक युवती से दोस्ती है.

बेकाबू कार ने दोनों को टक्कर मारी: दोनों शादी करना चाहते हैं. मगर, युवती के परिजन राजी नहीं है. इसलिए, कृष्णा ने गर्लफ्रेंड से कोर्ट मैरिज और शादी की प्लानिंग की थी. कृष्णा के साथ रात में हम सब और उसका दोस्त दिल्ली जाते. इसके लिए ही कमल के कृष्णा के साथ कमल बाजार जा रहा था. तभी नगला बूढ़ी चाैराहा के पास ही बेकाबू कार ने दोनों को टक्कर मारी. जिससे कमल और कृष्णा के सिर में चोट लगी थी. जिससे सड़क पर खून ही खून बिखरा था. दोनों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था.

मौके पर मौजूद पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)

मजदूर बंटेश सब्जी लेकर लौट रहा था: नगला बूढ़ी निवासी देवी सिंह ने बताया कि बड़ा भाई 50 वर्षीय बंटेश मजदूर था. जो भाई बंटेश रात में सब्जी लेने के लिए घर से निकला था. सब्जी लेकर लौटते समय डिवाइडर से टकराकर पलटे खाई तो बंटेश चपेट में आ गया. उसकी मौके पर मौत हो गई. हादसे के प्रत्यक्षदर्शी देवेंद्र कुमार ने बताया कि उनके दादा का निधन हो गया है. इसकी वजह से घर के बाहर परिवार और परिचित देर रात तक बैठते हैं.

कार के साइलेंसर से हाथ छू गया था: शुक्रवार रात करीब 8.30 बजे परिजन और परिचित बैठे थे. तेज आवाज हुई. जब तक कुछ समझ पाते. उससे पहले ही हवा में कलाबाजी करती कार आई. उसने परिवार के लोगों को चपेट में लिया. कार के नीचे परिवार के पांच लोग दब गए. यह देखकर सभी उन्हें कार के नीचे से निकालने में जुट गए. तभी कार के साइलेंसर से हाथ छू गया. इससे दोनों हाथ झुलस गए.

कार डिवाइड से टकराकर 10 फीट हवा में उछली: घायल प्रत्यक्षदर्शी राहुल ने बताया कि वह बैठा था. तभी कार आई और उसके नीचे वह दब गया. ऐसा लग रहा था. अब जान नहीं बचेगी. आज सब कुछ खत्म हो गया. उसके परिवार के लोगों ने जैसे तैसे कार उठाई तो वह बाहर आया. कार के नीचे दबने से उसके हाथ और पैर में चोट लगी है. इसके साथ ही मेरी पसलियों में चोट लगी है. इससे सांस लेने में परेशानी हो रही है. प्रत्यक्षदर्शी राम रतन ने बताया कि हम लोग सभी बैठे थे. तभी कार तेज स्पीड में आई थी.

करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार: कार की स्पीड 100 किलोमीटर से अधिक थी. कार डिवाइड से टकराकर करीब 10 फीट हवा में उछली. कार ने परिवार के लोगों को चपेट में लिया. जैसे तैसे लोगों को कार के नीचे से बाहर निकाला. प्रत्यक्षदर्शी ने सुमित कुमार बताया कि वह घर में खाना खाने गया था. तभी चीख पुकार मच गई.

खाना छोड़कर घर के बाहर आया, तो देखा कि कार के नीचे भाई दबे थे. लोग कार उठाने का प्रयास कर रहे थे. उसने भी कार उठाने में मदद की. मगर, कार की चपेट में मेरा पैर आ गया. इससे उसका पैर भी चोटिल हो गया. डरावना मंजर था. सडक पर लाशें बिखरी हुई थीं.

घटनास्थल और पोस्टमार्टम हाउस पर पुलिस तैनात: डीसीपी सोनम कुमार ने बताया कि कार चालक अंशुल गुप्ता निवासी 11 राजदीप एन्क्लेव, दयालबाग है. आरोपी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है. हादसे के बाद से नगला बूढ़ी में तनाव का माहौल है. घटना स्थल और पोस्टमार्टम गृह पर पुलिस तैनात की गयी है.

पुलिस ने कराया एनाउंसमेंट: पुलिस ने एनाउंसमेंट करके समझाया कि हादसे के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है. कोई भी किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में न लें. इसके साथ ही एडिशनल डीसीपी सिटी आदित्य कुमार ने बताया कि सभी पांच मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है. उनका अंतिम संस्कार कराया गया है. आरोपी चालक और उसकी गाड़ी कब्जे में है. उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

