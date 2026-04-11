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20 साल बाद परिजनों को मिला न्याय, डॉक्टर की लापरवाही से बुजुर्ग की गायब हो गई थी आंखों की रोशनी, जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने डॉक्टर से जुर्माने के तौर पर लिए चेक पीड़ित बुजुर्ग के पुत्र अजयपाल को सौंपा.

डॉक्टर की लापरवाही से बुजुर्ग की गायब हो गई थी आंखों की रोशनी
डॉक्टर की लापरवाही से बुजुर्ग की गायब हो गई थी आंखों की रोशनी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 2:53 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 3:04 PM IST

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आगरा: डॉक्टर की लापरवाही से एक बुजुर्ग की आंखों की रोशनी चली गई थी. जिस पर बुजुर्ग और उसके परिजनों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्याय के लिए गुहार लगाई थी. करीब 20 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शुक्रवार को बुजुर्ग को न्याय मिला. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने डॉक्टर से जुर्माने के तौर पर लिए 2.28 लाख का चेक पीड़ित बुजुर्ग के पुत्र अजयपाल को सौंपा. क्योंकि, वादी बुजुर्ग का निधन हो चुका है.

ऑपरेशन के बाद नहीं लौटी आंखों की रोशनी: जानकारी के मुताबिक, शाहगंज थाना क्षेत्र के एमआईजी निवासी जोगिंदर सिंह ने 5 अप्रैल-2006 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर किया था. जिसमें पीड़ित जोगिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि मेरी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत थी. जिसकी जांच मैंने डॉ. अशोक पचौरी लेजर साइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कराई. जांच के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी. 12 अप्रैल-2001 को 10 हजार रुपये फीस लेकर डॉ. अशोक पचौरी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया.

2001 में कराया था मोतियाबिंद का ऑपरेशन: पीड़ित जोगिंदर सिंह का आरोप है कि मोतियाबिंदु के ऑपरेशन के बाद अगले दिन 13 अप्रैल-2001 को डॉ. अशोक पचौरी ने पट्टी खोलने के लिए बुलाया. जब डॉक्टर ने मेरी आंखों की पट्टी खोली, तो आंख में कम रोशनी थी. इस के बाद डॉक्टर ने सात मई 2001 तक आंखों का उपचार किया, लेकिन, इससे कोई सुधार नहीं हुआ.

इसके बाद मैंने कई चिकित्सकों को दिखाया, किसी ने इलाज किया, तो किसी ने मुझे दिल्ली जाकर आंख दिखाने की सलाह दी. मैंने 13 जून-2001 को फिर से आंख का ऑपरेशन कराया. इसके बाद भी मेरी आंखों की रोशनी नहीं लौटी. 7 जुलाई 2001 को मैंने अपनी आंख के बारे में डॉ. आरबी सक्सेना से राय ली. उन्होंने आंख की जांच करके आंख पर लेंस ठीक से फिट नहीं होना और कॉर्नियां खराब होने की बात कही.

डॉक्टर को नहीं मिली राहत: पीड़ित जोगिंदर सिंह का आरोप है कि डॉ. अशोक पचौरी ने इसके बाद भी मुझसे 15 से 20 दिन में मेरी आंख ठीक करने का वादा करके इलाज किया. आंख की रेटिना से खून बहने पर दिल्ली में इलाज कराया, जिसमें काफी खर्चा आया.

डॉक्टर को देना पड़ा जुर्माना: इस संबंध में 22 मई, 2006 को जिला उपभोक्ता आयोग ने वादी के हक में फैसला सुनाया. इस दौरान वादी जोगिंदर सिंह का स्वर्गवास हो गया. जिसके बाद, डॉक्टर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की. वहां से उसे राहत नहीं मिली. इसके बाद, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव कुमार ने शुक्रवार को डॉक्टर से 2.28 लाख का चेक लेकर, पीड़ित के पुत्र अजयपाल सिंह को सौंपा.

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Last Updated : April 11, 2026 at 3:04 PM IST

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