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आंखें फोड़ डाली, कान काटा, बिहार में हत्या की सनसनीखेज वारदात

पूर्णिया में एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की गई जिससे इलाके में दहशत है. हत्या कैसे और क्यों हुई पुलिस जांच में जुटी है-

पूर्णिया में हत्या से दहशत
पूर्णिया में हत्या से दहशत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 1:29 PM IST

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पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई है, जिससे इलाके में दहशत है. हत्यारे ने इतनी दरिंदगी की कि हर शव देखकर हर कोई दहल गया. आरोपी ने क्रूरता की हद पार करते हुए पहले 65 वर्षीय बुजुर्ग की आंखें निकली, कान काटा और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. मामला पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र के बांगरा गांव का है.

पूर्णिया में हत्या से दहशत : हत्या के आरोपियों ने मर्डर करने के बाद शव गांव से कुछ दूर मकई के खेत में फेंक दिया. मृतक के परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले से ही बुजुर्ग घर से लापता थे, सूचना मिलते ही अमौर थाना प्रभारी के अलावे बायसी एसडीपीओ जितेंद्र पांडे और डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. मृतक की पहचान 65 वर्षीय इलियास हुसैन के रूप में हुई.

बुजुर्ग की हत्या
बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)

'हत्या से पहले आंखें निकाली और काटे कान' : पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं परिजन से पूछताछ कर जांच में जुट गई. मृतक के भतीजा शमशेर ने कहा कि इलियास कल शाम से ही लापता थे. रात में भी उनकी खोज की गई. आज सुबह में मकई खेत में शव पाया गया. उनकी आंखें निकाल लिया गया था, साथ ही कान भी कटा हुआ था. किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी है.

"वह कल शाम से ही लापता थे. उनकी काफी खोजबीन की गई लेकिन आज सुबह मकई के खेत में उनका शव पाया गया. उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी. आंखें निकाल ली गई थी और कान काटा गया था. चाचा इलियास धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. फिर भी हत्या की गई."- शमशेर, मृतक बुजुर्ग का भतीजा

वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ जितेन्द्र पांडे बताया कि जैसे ही जानकारी मिली वह घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है. हत्या किसने और क्यों की इसका पता लगाकर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

''परिजन एवं स्थानीय थाना की पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंचे. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- जितेन्द्र पांडे, एसडीपीओ, बायसी

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