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आंखें फोड़ डाली, कान काटा, बिहार में हत्या की सनसनीखेज वारदात

पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई है, जिससे इलाके में दहशत है. हत्यारे ने इतनी दरिंदगी की कि हर शव देखकर हर कोई दहल गया. आरोपी ने क्रूरता की हद पार करते हुए पहले 65 वर्षीय बुजुर्ग की आंखें निकली, कान काटा और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. मामला पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र के बांगरा गांव का है.

पूर्णिया में हत्या से दहशत : हत्या के आरोपियों ने मर्डर करने के बाद शव गांव से कुछ दूर मकई के खेत में फेंक दिया. मृतक के परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले से ही बुजुर्ग घर से लापता थे, सूचना मिलते ही अमौर थाना प्रभारी के अलावे बायसी एसडीपीओ जितेंद्र पांडे और डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. मृतक की पहचान 65 वर्षीय इलियास हुसैन के रूप में हुई.

बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)

'हत्या से पहले आंखें निकाली और काटे कान' : पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं परिजन से पूछताछ कर जांच में जुट गई. मृतक के भतीजा शमशेर ने कहा कि इलियास कल शाम से ही लापता थे. रात में भी उनकी खोज की गई. आज सुबह में मकई खेत में शव पाया गया. उनकी आंखें निकाल लिया गया था, साथ ही कान भी कटा हुआ था. किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी है.