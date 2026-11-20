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खुशियों के बीच पसरा मातम! मुंडन समारोह से लौट रही महिला नेत्र परीक्षण अधिकारी की सड़क हादसे में मौत, पति घायल

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: मुंडन संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहीं नेत्र परीक्षण अधिकारी की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना रामापुर तिराहे के पास की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि नेत्र परीक्षण अधिकारी प्रीति श्रीवास्तव (53) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति आलोक श्रीवास्तव घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहपुरा कोठी निवासी प्रीति श्रीवास्तव अपने पति आलोक श्रीवास्तव के साथ ऑफिसर कॉलोनी में आयोजित मुंडन संस्कार में शामिल होने गई थीं.