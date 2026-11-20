खुशियों के बीच पसरा मातम! मुंडन समारोह से लौट रही महिला नेत्र परीक्षण अधिकारी की सड़क हादसे में मौत, पति घायल
रामापुर तिराहे के पास की घटना, कार और पिकअप में टक्कर से हुआ हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:11 PM IST
लखीमपुर खीरी: मुंडन संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहीं नेत्र परीक्षण अधिकारी की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना रामापुर तिराहे के पास की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि नेत्र परीक्षण अधिकारी प्रीति श्रीवास्तव (53) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति आलोक श्रीवास्तव घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहपुरा कोठी निवासी प्रीति श्रीवास्तव अपने पति आलोक श्रीवास्तव के साथ ऑफिसर कॉलोनी में आयोजित मुंडन संस्कार में शामिल होने गई थीं.
कार्यक्रम से लौटते समय रामापुर चौराहे के पास पेट्रोल पंप पर कार में सीएनजी भरवाई. इसके बाद दोनों घर के लिए रवाना हुए. रास्ते में रामापुर तिराहे के पास वीर बाबा मंदिर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी कार में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने घायल आलोक श्रीवास्तव को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया. इधर प्रीति श्रीवास्तव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
प्रीति जिला अस्पताल में नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर तैनात थीं. उनके दो बेटे हैं. बड़ा बेटा शोभित श्रीवास्तव दिल्ली में इंजीनियर है, जबकि छोटा बेटा सक्षम श्रीवास्तव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है.
मुंडन समारोह में शामिल अमित कुमार सक्सेना का कहना है कि हादसे वाले स्थान पर न तो डिवाइडर है और न ही पर्याप्त संकेतक. इसके कारण यहां आए दिन हादसे होते हैं. यदि सड़क पर डिवाइडर या उचित संकेतक लगा होता तो संभव है कि हादसा टल जाता. सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह का कहना है कि दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें- अखिलेश यादव का X पोस्ट; गोरखपुर हादसे के बहाने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला, जानें क्या कहा