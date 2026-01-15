आजादी के बाद पहली बार जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में नेत्र ऑपरेशन यूनिट का शुभारंभ, अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर
जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में स्थानीय विधायक छोटू सिंह भाटी ने नेत्र ऑपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया.
जैसलमेर: आजादी के बाद पहली बार सीमांत जिले जैसलमेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल श्री जवाहर चिकित्सालय में गुरुवार को एक अत्याधुनिक नियमित नेत्र ऑपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया गया. इससे पहले, जिले के लोगों को आंखों के इलाज, यहां तक कि मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन के लिए भी जोधपुर या बीकानेर जाने या महंगे निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती थी.
स्थानीय विधायक छोटू सिंह भाटी ने फीता काटकर यूनिट का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह जैसलमेर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. अब हमारे लोगों को आंखों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के नेतृत्व में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवींद्र सांखला ने बताया कि पिछले दो महीनों में यूनिट को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया गया. वे बोले- जब मैंने चार्ज संभाला, तो जिले के नेत्र रोगियों को राहत देना प्राथमिकता थी. हमारे पास नेत्र विशेषज्ञ डॉ. गौरव जोशी थे, संसाधन जुटाए गए और यूनिट तैयार कर ली गई.
यह उपकरण रहेंगे यूनिट में : इस यूनिट में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, माइक्रोस्कोप, फेको मशीन समेत सभी जरूरी उपकरण लगाए गए हैं. यहां मोतियाबिंद, लेंस प्रत्यारोपण, पलकों की समस्या जैसे ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे. शुरुआत के दिन ही पांच से सात मरीजों के सफल ऑपरेशन किए गए. नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव जोशी ने कहा कि अब जवाहर अस्पताल में नेत्र रोगियों को हर तरह की जांच और ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी.
इससे पहले, जिले में नेत्र सेवाएं मुख्य रूप से आवासीय शिविरों पर निर्भर थीं. सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने इसे जिले के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया. मरीजों के परिजनों ने भी खुशी जताई. एक परिजन ने कहा कि पहले बाहर जाने में बहुत खर्चा होता था, अब यहीं इलाज मिल रहा है. इस यूनिट के शुभारंभ को राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.