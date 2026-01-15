ETV Bharat / state

आजादी के बाद पहली बार जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में नेत्र ऑपरेशन यूनिट का शुभारंभ, अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर

नेत्र ऑपरेशन यूनिट का लोकार्पण करते विधायक ( ETV Bharat Jaislamer )