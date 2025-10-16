दीपावली 2025: पटाखा फोड़ते समय रखें सावधानी, आंख की रोशनी जाने का भी खतरा, एक्सपर्ट्स से जानें उपाय
दीपावली के समय पटाखा फोड़ने के दौरान कुछ सावधानी बरतने से अनहोनी से बचा जा सकता है. जानिए सावधानी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2025 at 5:05 PM IST
रायपुर: देश में 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. दिवाली में उत्साह, रौनक और आनंद को पटाखों भले ही और बढ़ाते हों लेकिन कई बार ये मजा किरकिरा भी कर सकते हैं. इन्ही अनहोनी से बचने के लिए पटाखा फोड़ते समय बरतने वाली सुरक्षा और सावधानी को लेकर नेत्र रोग विशेषज्ञों ने प्रेसवार्ता ली. जानिए एक्सपर्ट से उपाय-
आंखों को मलने से बचें: नेत्र विशेषज्ञों ने बताया कि लोग पटाखा, फुलझड़ी के साथ एंजॉय करते समय कई बार इसका शिकार बच्चे होते हैं. बच्चों की आंखों पर पटाखे का धुआं या बारुद जाने से आंखों में जलन होने लगती है. ऐसे में आंखों को मलने से बचना चाहिए. इससे आंख की रोशनी भी जाने का खतरा होता है. मलने की जगह उसे तुरंत साफ पानी से धोना चाहिए. बड़ी घटना महसूस होने पर घरेलू उपाय की जगह तुरंत अस्पताल लेकर आना बेहतर होगा.
दिवाली के समय कई बार पटाखों से आंखों में मैकेनिकल चोट लगने से आंखों की पुतली भी खराब हो जाती है. ऐसे में तुरंत ऑपरेशन होने पर आंखों की पुतली को बचाया जा सकता है.- नेत्ररोग विशेषज्ञ राहुल पांडेय
बच्चों को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए. सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वह पटाखा फोड़ते समय अपने बच्चों का सुपरविजन और सुरक्षा का ध्यान रखें.- डॉक्टर कनिका शर्मा अग्रवाल आई स्पेशलिस्ट
जानिए और कैसे बरतें सावधानी
- नॉर्मल पटाखों की जगह ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें.
- पटाखा फोड़ते समय टेरीकॉट के कपड़े के बजाय कॉटन के कपड़े पहनकर फटाका फोड़ा जाए.
- आंखों पर चोट लगने से उसे मलने के बजाय ठंडे पानी से धोना चाहिए.
- जिन लोगों को चश्मा नहीं लगा है ऐसे लोग बिना पावर वाले ट्रांसपेरेंट चश्मे पहनकर पटाखे फोडें.
- पटाखा फोड़ना वाली जगह पर सुरक्षा के लिहाज से एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी रेती और एक मोटा कंबल जरूर होना चाहिए.
- पटाखा जलाने वाले स्थान पर आसपास में कोई भी सूखे कपड़े नहीं होने चाहिए.
- आस पास ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल या फिर केरोसिन तेल नहीं होना चाहिए.
- कई बार जो पटाखे नहीं फूटते हैं बच्चे उसे बार-बार देखने जाते हैं, इससे बचें.