ETV Bharat / state

दीपावली 2025: पटाखा फोड़ते समय रखें सावधानी, आंख की रोशनी जाने का भी खतरा, एक्सपर्ट्स से जानें उपाय

दीपावली 2025: पटाखा फोड़ते समय रखें सावधानी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पटाखा फोड़ते समय रखें सावधानी, एक्सपर्ट्स से जानें उपाय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: देश में 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. दिवाली में उत्साह, रौनक और आनंद को पटाखों भले ही और बढ़ाते हों लेकिन कई बार ये मजा किरकिरा भी कर सकते हैं. इन्ही अनहोनी से बचने के लिए पटाखा फोड़ते समय बरतने वाली सुरक्षा और सावधानी को लेकर नेत्र रोग विशेषज्ञों ने प्रेसवार्ता ली. जानिए एक्सपर्ट से उपाय-

आंखों को मलने से बचें: नेत्र विशेषज्ञों ने बताया कि लोग पटाखा, फुलझड़ी के साथ एंजॉय करते समय कई बार इसका शिकार बच्चे होते हैं. बच्चों की आंखों पर पटाखे का धुआं या बारुद जाने से आंखों में जलन होने लगती है. ऐसे में आंखों को मलने से बचना चाहिए. इससे आंख की रोशनी भी जाने का खतरा होता है. मलने की जगह उसे तुरंत साफ पानी से धोना चाहिए. बड़ी घटना महसूस होने पर घरेलू उपाय की जगह तुरंत अस्पताल लेकर आना बेहतर होगा.

दिवाली के समय कई बार पटाखों से आंखों में मैकेनिकल चोट लगने से आंखों की पुतली भी खराब हो जाती है. ऐसे में तुरंत ऑपरेशन होने पर आंखों की पुतली को बचाया जा सकता है.- नेत्ररोग विशेषज्ञ राहुल पांडेय

बच्चों को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए. सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वह पटाखा फोड़ते समय अपने बच्चों का सुपरविजन और सुरक्षा का ध्यान रखें.- डॉक्टर कनिका शर्मा अग्रवाल आई स्पेशलिस्ट

सावधानी बरतने से अनहोनी से बचा जा सकता है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए और कैसे बरतें सावधानी