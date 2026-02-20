ETV Bharat / state

अंधेर नगरी, चौपट सिस्टम:ऑपरेशन के बाद आंखों में फैला संक्रमण, गई दृष्टि, गुनहगार कौन ?

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सिकरीगंज के निजी अस्पताल में आंख के ऑपरेशन के बाद संक्रमण की बात सामने आई है.

गोरखपुर के निजी हॉस्पिटल की जांच.
गोरखपुर के निजी हॉस्पिटल की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 12:47 PM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: सिकरीगंज के निजी हॉस्पिटल में मोतियाबिंद कैंप में ऑपरेशन के बाद मरीजों में खतरनाक संक्रमण फैला. इससे 9 मरीजों को अपनी आंखें तक निकलवानी पड़ीं. वहीं, कई मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सिकरीगंज के निजी अस्पताल में आंख के ऑपरेशन के बाद संक्रमण की बात सामने आई है. पीड़ित मरीजों का अलग-अलग स्थानों पर इलाज चल रहा है. कुछ मरीजों को गंभीर संक्रमण हुआ है.

फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया गया है. मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी. हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा.

आई कैंप में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद गंभीर इंफेक्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

ऑपरेशन के बाद फैला संक्रमण: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने बताया कि 4 फरवरी को जानकारी मिली कि 1 फरवरी को हॉस्पिटल कैंप में 30 ऑपरेशन किए गए थे. कई मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला स्तरीय कमेटी गठित कर जांच शुरू की गई.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है. प्रथम दृष्टया मामला गंभीर संक्रमण का ही प्रतीत हो रहा है. हमने हॉस्पिटल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया है. संबंधित ऑपरेशन थिएटर की भी जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला: अधिकारियों ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को सिकरीगंज के न्यू राजेश हाइटेक हॉस्पिटल में आई कैंप आयोजित किया गया था. इस कैंप में 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया.

परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर ही मरीजों की आंख में तेज दर्द, सूजन होना, खून आने और मवाद जैसी समस्याएं शुरू हो गईं. धीरे-धीरे इनकी हालत बिगड़ती गई. 18 मरीजों में गंभीर संक्रमण पाया गया.

इनमें से 9 मरीजों को अपनी आंख तक निकलवानी पड़ी है, जबकि इतने ही मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई. फिलहाल, इन मरीजों को दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के अलग-अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है.

क्या कहते हैं पीड़ितों के परिजन: इंदारी निवासी संजय सिंह ने बताया कि वह अपने पिता का ऑपरेशन कराने अस्पताल गए थे. ऑपरेशन के बाद आंख से खून आने लगा. पहले उन्हें वाराणसी ले जाया गया, फिर दिल्ली ले जाकर इलाज कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ.

अंत में डॉक्टर ने आंख निकालने की सलाह दी. संजय सिंह का कहना है कि उनके परिवार के दो लोगों का ऑपरेशन हुआ था और दोनों की ही स्थिति गंभीर हो गई. पिता की आंख तक निकलवानी पड़ी.

वहीं, महिला रेखा ने बताया कि उनकी सास का ऑपरेशन भी इसी कैंप में हुआ था. ऑपरेशन के बाद आंख में तेज दर्द और मवाद की शिकायत शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि कैंप के 18 मरीजों की हालत बिगड़ने की जानकारी है.

कई लोग अलग-अलग शहरों में इलाज करा रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई मरीजों को गोरखपुर से बाहर दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

इधर, स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच और कल्चर रिपोर्ट में गंभीर संक्रमण की पुष्टि हुई है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ. कई स्तरों पर जांच-पड़ताल की जा रही है.

बरेली में निजी हॉस्पिटल में महिला की मौत: कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरिया निवासी गीता (33) पत्नी राजपाल को बच्चेदानी में गांठ की शिकायत थी. परिजन उन्हें बाईपास स्थित यूनिसन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे.

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई. परिजनों का कहना है कि समय रहते इलाज नहीं दिया गया और स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर अस्पताल से भाग गए.

महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अवैध रूप हॉस्पिटल संचालन के आरोप लगाए. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

कोतवाली प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि मामले का संज्ञान लिया गया है. जांच के लिए टीम गठित की गई है.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर AIIMS का कमाल ; सर्जरी जगत हैरान, जन्मजात बिगड़े चेहरे को दिया नया और सुंदर रूप

Last Updated : February 20, 2026 at 1:21 PM IST

TAGGED:

GORAKHPUR CATARACT SURGERY CASE
GORAKHPUR HOSPITAL EYE SURGERY CASE
EYE REMOVED AFTER SURGERY GORAKHPUR
HOSPITAL LICENSE CANCEL GORAKHPUR
GORAKHPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.