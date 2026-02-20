ETV Bharat / state

अंधेर नगरी, चौपट सिस्टम:ऑपरेशन के बाद आंखों में फैला संक्रमण, गई दृष्टि, गुनहगार कौन ?

गोरखपुर के निजी हॉस्पिटल की जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: सिकरीगंज के निजी हॉस्पिटल में मोतियाबिंद कैंप में ऑपरेशन के बाद मरीजों में खतरनाक संक्रमण फैला. इससे 9 मरीजों को अपनी आंखें तक निकलवानी पड़ीं. वहीं, कई मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि सिकरीगंज के निजी अस्पताल में आंख के ऑपरेशन के बाद संक्रमण की बात सामने आई है. पीड़ित मरीजों का अलग-अलग स्थानों पर इलाज चल रहा है. कुछ मरीजों को गंभीर संक्रमण हुआ है. फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया गया है. मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी. हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा. आई कैंप में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद गंभीर इंफेक्शन. (Video Credit: ETV Bharat) ऑपरेशन के बाद फैला संक्रमण: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने बताया कि 4 फरवरी को जानकारी मिली कि 1 फरवरी को हॉस्पिटल कैंप में 30 ऑपरेशन किए गए थे. कई मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला स्तरीय कमेटी गठित कर जांच शुरू की गई. बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है. प्रथम दृष्टया मामला गंभीर संक्रमण का ही प्रतीत हो रहा है. हमने हॉस्पिटल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया है. संबंधित ऑपरेशन थिएटर की भी जांच की जा रही है. क्या है पूरा मामला: अधिकारियों ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को सिकरीगंज के न्यू राजेश हाइटेक हॉस्पिटल में आई कैंप आयोजित किया गया था. इस कैंप में 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया. परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर ही मरीजों की आंख में तेज दर्द, सूजन होना, खून आने और मवाद जैसी समस्याएं शुरू हो गईं. धीरे-धीरे इनकी हालत बिगड़ती गई. 18 मरीजों में गंभीर संक्रमण पाया गया. इनमें से 9 मरीजों को अपनी आंख तक निकलवानी पड़ी है, जबकि इतने ही मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई. फिलहाल, इन मरीजों को दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के अलग-अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है.