ETV Bharat / state

Eye Operations : अलवर जिला अस्पताल में पहुंचते हैं कई जिलों के मरीज, जानिए क्या है खास...

जिला अस्पताल के पीएमओ व नेत्र विशेषज्ञ डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल में हर साल आंखों के ऑपरेशन की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि इन दिनों जिला अस्पताल में कैटरेक्ट के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मरीजों में प्राय: भ्रांति रहती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन सर्दियों में करवाना ठीक रहता है, लेकिन यह बात सही नहीं है. जिला अस्पताल में साल भर आंखों के ऑपरेशन किए जाते हैं.

अच्छी सुविधाओं के चलते अलवर जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में हर साल आंखों का ऑपरेशन कराने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है. वहीं, रोजाना चिकित्सक परामर्श के लिए भी करीब 4 हजार मरीज पहुंच रहे हैं.

अलवर: सरकारी अस्पतालों में इलाज व सुविधाओं को लेकर लोगों के मन में भले ही अच्छी छवि नहीं उभरती हो, लेकिन आंखों के इलाज व ऑपरेशन के मामले में अलवर के जिला अस्पताल ने प्रदेश भर में मिसाल कायम की है. अस्पताल में उच्च गुणवत्ता के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा का नतीजा है कि यहां हर साल न केवल हजारों की संख्या में मरीज आंखों के इलाज के लिए पहुंचते हैं, बल्कि अलवर समेत कई अन्य जिलों के हजारों मरीज ऑपरेशन के लिए भी पहुंचते हैं.

उन्होंने बताया कि इन दिनों जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में आंखों के ऑपरेशन में नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मरीज ऑपरेशन के बाद जल्दी ही अपने रूटीन कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है. पीएमओ डॉ. चौहान ने बताया कि पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो 4 हजार से लेकर साढ़े छह हजार तक आंखों के ऑपरेशन होते रहे हैं. इनमें कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराने वाले मरीजों की संख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा रहती है.

पढ़ें : चौंकाने वाला खुलासा : मोबाइल फोन से बच्चों की आंखों में समस्या बढ़ी, कोरोना के बाद बढ़े मामले

कई जिलों के मरीज हो रहे लाभान्वित : अलवर जिला अस्पताल के पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि अलवर जिला अस्पताल में अलवर के साथ ही खैरथल तिजारा, कोटपूतली, बहरोड़ के साथ भरतपुर क्षेत्र के मरीज भी नेत्र उपचार व ऑपरेशन का लाभ ले रहे हैं. वहीं, हरियाणा के नूंह, मेवात के मरीज भी आंखों के ऑपरेशन के लिए अलवर जिला अस्पताल को पसंद कर रहे हैं. यही कारण है कि जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में मरीजों के बढ़ते भार को देखते हुए पुराने ऑपरेशन भवन को तोड़कर नया नेत्र विभाग का भवन बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके.

चिकित्सकों पर कार्यभार भी ज्यादा : पीएमओ डॉ. चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में पिछले करीब 10 सालों में तीन से चार चिकित्सकों की तैनाती रही है. इसमें चिकित्सकों पर मरीजों की ओपीडी में परामर्श व इलाज के साथ ही अलवर सहित आसपास के अन्य जिलों से आने वाले मरीजों के ऑपरेशन का भार रहता है. अतिरिक्त कार्यभार के बाद भी चिकित्सक की ओर से बेहतर तरीके से आंखों के ऑपरेशन किए जाने का नतीजा है कि हर साल जिला अस्पताल में आंखों का इलाज व ऑपरेशन कराने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है.