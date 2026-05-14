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धूल फांक रही है करोड़ों में खरीदी गई आई ऑन व्हील्स गाड़ी, आंखों के इलाज के लिए खरीदे गए थे दो वाहन

पलामू: सरकारी पैसे की बर्बादी कैसे होती है, इसका उदाहरण पलामू जिले में साफ देखने को मिल रहा है. करोड़ों में खरीदी गई आई ऑन व्हील्स गाड़ियां धूल फांक रही हैं. प्रशासन के पास इन गाड़ियों द्वारा कितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया, इसका डाटा भी नहीं है.

दरअसल, 2024 में दो आई टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स वाहन खरीदा गया था. इसे आई ऑन व्हील्स के साथ-साथ नेत्र चिकित्सा आपके द्वार नाम दिया गया था. जिसमें आंखों के इलाज से संबंधित कई आधुनिक उपकरण लगाए गए थे और एक डेडीकेटेड टीम की तैनाती की गयी थी.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

दोनों गाड़ियों को डीएमएफटी के फंड से खरीदा गया था. फरवरी 2024 में दोनों गाड़ियों को ग्रामीण इलाके में रवाना किया गया था. जिसके बाद से इन गाड़ियों के माध्यम से कितने ग्रामीणों की आंखों की समस्या का समाधान किया गया है, इसका डाटा किसी के पास मौजूद नहीं है. फिलहाल दोनों गाड़ियां पलामू सिविल सर्जन के आवासीय परिसर में खड़ी हैं और धूल फांक रही हैं. अंतिम बार सितंबर 2025 में कैंप में इन वाहनों ने भाग लिया था. उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के पास आई ऑन व्हील्स के बारे में कोई अपडेट या जानकारी नहीं है.

नक्सली और ग्रामीण क्षेत्रो में आंखों की समस्या के लिए खरीदी गई थी आई ऑन व्हील्स

पलामू के नक्सली और ग्रामीण इलाकों में लोगों की आंखों की समस्याओं को दूर करने के लिए आई ऑन व्हील्स चलाया गया था. वैसे लोग जो आंखों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंच सकते, उनतक इस वाहन को पहुंचना था. आंखों की बीमारी से जूझ रहे ग्रामीणों को चश्मा भी दिया जाना था. शुरुआती दौर में आई ऑन व्हील्स के पास 5000 चश्मा मौजूद थे. इन चश्मों का वितरण भी हो गया है. दोनों गाड़ियों में एक्सपर्ट डॉक्टरों की तैनाती की जानी थी और ऑन स्पॉट ग्रामीणों के आंखों की समस्याओं को दूर करना था. जो फिलहाल नहीं हो रहा है.