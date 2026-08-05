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मानसून में बढ़ रहे आई फ्लू के मरीज, महीनेभर में कंजंक्टिवाइटिस का आंकड़ा 600 के पार

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून के साथ आई फ्लू यानी कंजंक्टिवाइटिस बीमारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पिछले एक महीने में जिले में 600 से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं.

बस्तर CMHO डॉ. संजय बसाक ने बताया कि मानसून के इसी सीजन में आई फ्लू कंजिटिवइटिस के मामले होते है. हर दिन महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 4-5 की संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं.

बस्तर में आई फ्लू (ETV Bharat Chhattisgarh)

आई फ्लू फैलने से बचाव का तरीका

CMHO ने कहा कि जिन्हें आई फ्लू की शिकायत है वह घर के सदस्यों से दूर रहे और गॉगल्स और चश्मे का प्रयोग करें. आंखों को अच्छे से साफ करके डॉक्टरों के अनुसार समय समय पर जांच और उपचार कराएंगे. सीएमएचओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी BMO, आई सर्जन और संबधित सदस्यों को दिशा निर्देश दिया गया है कि आई फ्लू के मरीजों का प्राथमिक रूप से इलाज किया जाए उनकी काउंसिलिंग करें.

आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस क्या है

बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी और धूल के कारण आंखों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. कंजंक्टिवाइटिस आंख की बाहरी है. पारदर्शी झिल्ली में होने वाला वायरल संक्रमण है. जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकता है. समय पर इलाज और साफ-सफाई रखने से यह बीमारी 7 से 15 दिनों में ठीक हो जाती है. लेकिन घरेलू उपचार या लापरवाही संक्रमण को बढ़ा सकती है. आई फ्लू घबराने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन समय पर इलाज और थोड़ी सी सावधानी से इसके फैलाव को आसानी से रोक सकता है. ऐसे में यदि आंख लाल हो, पानी आए या जलन महसूस हो तो घरेलू नुस्खों के बजाय तुरंत डॉक्टर से जांच कराना ही बेहतर है.