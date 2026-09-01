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भारत में जरूरत के मुकाबले सिर्फ 25-30 प्रतिशत कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, जानिए विशेषज्ञों ने और क्या कहा ?

नई दिल्ली: आंखें हर इंसान के लिए ईश्वर की वो नेमत है जिसके होने से उसकी दुनिया रौशन रहती है, जिसके बगैर किसी का जीवन अंधकारमयी हो जाता है. इसलिए नेत्रदान को महादान माना जाता है. इसलिए हर इंसान अपनी मौत के बाद आंखें दान करने का फैसला लें तो कितने लोगों की अंधेरी दुनिया में रोशनी ला सकता है. इसके मद्देनजर 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के मौके पर एम्स के विशेषज्ञों ने नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने और डोनर कॉर्निया की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया है. भारत में आज भी जरूरत और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर है. देश में हर साल करीब एक लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत बताई जाती है, जबकि 25 से 30 हजार ट्रांसप्लांट ही हो पा रहे हैं. यानी जरूरत का सिर्फ 25 से 30 फीसदी हिस्सा ही पूरा हो रहा है.

आंखों का दान किसी के जाने के बाद किसी दूसरे के लिए 'जिंदगी की नई शुरुआत' है. इसी सोच के साथ देश में हर साल राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है. साल 1985 में शुरू हुआ ये अभियान अब 41वें साल में पहुंच चुका है. इस साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देशभर में नेत्रदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. दिल्ली के एम्स स्थित डॉ. आर.पी. सेंटर का नेशनल आई बैंक भी इस अभियान का अहम हिस्सा है. यहां लोगों को नेत्रदान की जरूरत, इससे जुड़े भ्रम और मृत्यु के बाद समय पर आई बैंक से संपर्क करने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है.

नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने और डोनर कॉर्निया की उपलब्धता पर जोर (ETV Bharat)

सिर्फ 25 से 30 फीसदी ही हो पा रहे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट