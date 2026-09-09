हरियाणा: नेत्रदान में करनाल अव्वल तो जींद और नूंह फिसड्डी, जानें क्या है आई डोनेशन की जमीनी हकीकत
हरियाणा में जानिए क्या है नेत्रदान की स्थिति ? , पंचकूला से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट में
Published : September 9, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 5:04 PM IST
पंचकूला: हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है. हरियाणा सरकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बीते तीन साल में हरियाणा के दो जिलों में एक भी नेत्रदान नहीं हुआ . आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में करीब बीस हजार लोग नेत्रदान के इंतजार में है ताकि उनकी जिंदगी में रोशनी आ सके. वहीं चंडीगढ़ पीजीआई में एक हजार से अधिक मरीज कॉर्निया ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि संस्थान को सालाना करीब 400-500 डोनेटेड कॉर्निया ही मिल पाते हैं.
नेत्रदान में हरियाणा की स्थिति: राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के साथ ही हरियाणा सरकार नेत्र दान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित करते रही है. इसके बावजूद प्रदेश के लोगों की सहभागिता संतोषजनक नहीं है. राज्य में दो जिले तो ऐसे हैं, जहां 2023-24 से 2025-26 तक किसी एक व्यक्ति ने भी अपनी आंखें दान नहीं की, जबकि एक जिला ऐसा है. जहां केवल 2 लोगों ने ही इस महादान को किया है.
नेत्रदान में करनाल जिला सबसे आगे: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सूबे में नेत्रदान करने में सबसे आगे करनाल जिले के लोग हैं. 2023-24 में 795 लोगों ने, 2024-25 में 733 लोगों ने और सबसे अधिक 2025-26 में कुल 916 लोगों ने अपनी आंखें दान कर दूसरे लोगों के जीवन को रोशन किया है. इस लिस्ट में फरीदाबाद भी शामिल है. जहां साल 2023 में 156, 2024 में 150 और साल 2025 में 1335 लोगों ने नेत्रदान किया. गुरुग्राम में भी साल 2023 में 122, 2024 में 180 और 2025 में 391 लोगों ने नेत्रदान कर दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाई. इसके अलावा फरीदाबाद और सोनीपत में नेत्रदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
नेत्रदान में हरियाणा के फिसड्डी जिले: हैरानी की बात ये है कि 2023 से अभी तक हरियाणा के दो जिले ऐसे हैं. जहां एक भी शख्स का नेत्रदान नहीं हुआ. ये जिले जींद और नूंह हैं. इसके अलावा महेंद्रगढ़ में सिर्फ चार लोगों ने नेत्रदान किया है. चरखी दादरी, रेवाड़ी और फतेहाबाद की स्थिति भी खास नहीं है. इन तीनों जिलों में बीते तीन साल में 20 लोगों ने नेत्रदान किया है.
जिलेवार ये लिस्ट देखें कि हरियाणा के लोगों ने किस साल कितना नेत्रदान किया.
|जिला
|2023 में नेत्रदान
|2024 में में नेत्रदान
|2025 में में नेत्रदान
|अंबाला
|32
|04
|26
|भिवानी
|26
|48
|243
|चरखी दादरी
|02
|00
|02
|फरीदाबाद
|156
|150
|1335
|फतेहाबाद
|00
|08
|00
|गुरुग्राम
|122
|180
|391
|हिसार
|57
|30
|33
|झज्जर
|04
|02
|06
|जींद
|00
|00
|00
|कैथल
|69
|65
|75
|करनाल
|795
|733
|916
|कुरुक्षेत्र
|10
|02
|14
|महेंद्रगढ़
|00
|00
|04
|नूंह
|00
|00
|00
|पलवल
|08
|12
|06
|पंचकूला
|08
|18
|49
|पानीपत
|52
|12
|24
|रेवाड़ी
|04
|02
|02
|रोहतक
|288
|220
|114
|सिरसा
|114
|116
|146
|सोनीपत
|09
|06
|375
|यमुनानगर
|46
|24
|28
|कुल
|1802
|1624
|2268
इनके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदेश के कुल 15586 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है.
इन प्रयासों से आंकड़े में सुधार की कोशिश: हरियाणा सरकार नेत्रदान आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रति वर्ष नेत्रदाताओं की संख्या बढ़ाने को प्रयासरत है. राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टिबाधा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार नेत्रदान और नेत्र बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास कर रही है. इसके जरिए अस्पतालों और नेत्र बैंकों को वित्तीय सहायता दी जाती है.
- प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में विशेष अभियान चलाए जाते हैं.
- बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में सरकार नेत्र बैंकों के संचालन और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए अनुदान प्रदान करती है.
- कॉर्निया के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टोरेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है.
- अस्पताल कॉर्निया पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत मृत्यु के बाद समय पर कॉर्निया प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पतालों में इस विशेष कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे शोक संतप्त परिवारों की काउंसलिंग करके नेत्रदान की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके.
सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर नेत्रदान का संकल्प लेने और मिथकों को दूर करने के लिए लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं.
ऐसे होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस: आंख के सामने की पारदर्शी परत को कॉर्निया कहते हैं, जिसके धुंधले, क्षतिग्रस्त या निशानयुक्त होने से अंधापन हो जाता है. जब कॉर्निया अपनी पारदर्शिता खो देता है, तो प्रकाश आंख के अंदर नहीं पहुंच पाता, जिससे दृष्टि पूर्ण या आंशिक रूप से चली जाती है. भारत में मोतियाबिंद के बाद ये अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है.
- नेत्रदान के लिए संकल्प: जीवित रहते हुए नेत्रदान की इच्छा जताना 'संकल्प' कहलाता है.
- ऑनलाइन पंजीकरण: भारत सरकार के राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें.
- ऑफलाइन पंजीकरण: लोग अपने नजदीकी किसी भी पंजीकृत आई बैंक या सरकारी अस्पताल में जाकर एक साधारण प्रतिज्ञा पत्र भर सकते हैं.
- संकल्प पत्र/डोनर कार्ड: पंजीकरण के बाद एक 'डोनर कार्ड' मिलता है, जिसे हमेशा अपने पास रखें.
- योग्यता: उम्र 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
परिवार को सूचित करना सबसे महत्वपूर्ण: संकल्प लेने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को इसके बारे में जरूर बताएं. कानूनन, मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए परिजनों की अंतिम सहमति अनिवार्य होती है, भले ही संकल्प लिया गया हो या न लिया गया हो.
नेत्रदान के नियम और शर्तें: भारत में नेत्रदान मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (THOA) के तहत विनियमित है, जिसके मुख्य नियम हैं. मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर कॉर्निया निकाला जाना अनिवार्य है. इस कारण मृत्यु होने पर तुरंत नजदीकी आई बैंक को सूचित करना चाहिए. आंख निकालने की प्रक्रिया में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है. इससे चेहरे पर कोई विकृति नहीं आती और न ही अंतिम संस्कार में कोई देरी होती है.
फ्री है पूरी प्रक्रिया: हरियाणा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज मनीष बंसल ने बताया कि "नेत्रदान पूरी तरह से स्वैच्छिक और मुफ्त है. आई बैंक की टीम घर या अस्पताल आकर बिना किसी शुल्क के यह प्रक्रिया पूरी करती है. कानून के अनुसार आंखें दान करने वाले (दाता) और आंखें प्राप्त करने वाले (प्राप्तकर्ता) की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है. दान की गई आंखों को बेचना या व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है."
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