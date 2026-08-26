देश में करीब 11 लाख लोगों को आंखों की रोशनी का इंतजार, महज 30 हजार तक होते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट, PGI चंडीगढ़ के आई स्पेशलिस्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
PGIMER चंडीगढ़ में 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत हुई. कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को लेकर लोगों को जागरुक किया जाएगा.
Published : August 26, 2026 at 1:59 PM IST
चंडीगढ़: नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से PGIMER चंडीगढ़ में 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत हुई. 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्घाटन PGIMER के निदेशक डॉक्टर विवेक लाल और नेत्र रोग विभाग की प्रमुख प्रोफेसर उषा सिंह ने गुब्बारे उड़ाकर किया. एडवांस्ड आई सेंटर के कॉर्निया विशेषज्ञ, आई बैंक की टीम, लायंस क्लब चंडीगढ़ सेंट्रल के सदस्य और संस्थान के अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे.
कॉर्निया की जरूरत, लेकिन दान कम: डॉक्टर उषा ने बताया कि देश में करीब 11 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से जूझ रहे हैं, जबकि हर साल करीब 25 से 30 हजार कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं. PGIMER में भी 1,000 से ज्यादा मरीज कॉर्निया ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि संस्थान को सालाना करीब 400 से 500 डोनेटेड कॉर्निया ही मिलते हैं. ऐसे में इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के बारे में सही जानकारी देना और इससे जुड़े डर व भ्रांतियों को दूर करना है.
एक कॉर्निया से एक से ज्यादा मरीजों को फायदा: एडवांस्ड आई सेंटर के प्रोफ्रेस अमित गुप्ता ने बताया कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की तकनीक अब काफी आगे बढ़ चुकी है. कई मामलों में पूरे कॉर्निया को बदलने के बजाय बीमारी से प्रभावित सिर्फ उसकी खास परत का ट्रांसप्लांट किया जाता है. आधुनिक तकनीक के कारण कुछ परिस्थितियों में एक डोनर टिश्यू के अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल एक से अधिक मरीजों का इलाज किया जा सकता है. इस साल PGIMER में करीब 15 से 17 मामलों में कॉर्नियल टिश्यू का एक से अधिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है. कॉर्निया सर्जरी में फेम्टोसेकंड लेजर जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जरूरत के अनुसार कॉर्निया को अधिक सटीक तरीके से तैयार किया जा सकता है.
7 से 10 दिन तक सुरक्षित रह सकता है कॉर्नियल टिश्यू: डॉक्टर उषा ने कहा कि आधुनिक स्टोरेज मीडिया की मदद से डोनर कॉर्नियल टिश्यू को करीब 7 से 10 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इससे जरूरत के मुताबिक उपयुक्त मरीज के लिए टिश्यू का इस्तेमाल करने में सुविधा मिलती है.
चंडीगढ़ पीजीआई चलाएगा जागरुकता अभियान: चंडीगढ़ पीजीआई की तरफ से 3 सितंबर को शाम 5 बजे रॉक गार्डन से सुखना लेक तक आई डोनेशन अवेयरनेस वॉकाथॉन निकाला जाएगा. अभियान का समापन 5 सितंबर को एडवांस्ड आई सेंटर में होगा. डॉक्टरों की टीम ने कहा कि ने लोगों से अपील की कि नेत्रदान का संकल्प लेने के साथ-साथ अपने परिवार को भी इसकी जानकारी दें, क्योंकि मृत्यु के बाद परिवार की सहमति जरूरी होती है. आज लिया गया नेत्रदान का संकल्प, कल किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है.
क्या है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस (Corneal Blindness)? आंख के सामने की पारदर्शी परत को कॉर्निया कहते हैं. इसके धुंधले, क्षतिग्रस्त या निशानयुक्त हो जाने के कारण अंधापन हो जाता है. जब कॉर्निया अपनी पारदर्शिता खो देता है, तो प्रकाश आंख के अंदर नहीं पहुंच पाता, जिससे दृष्टि पूरी तरह या आंशिक रूप से चली जाती है. भारत में मोतियाबिंद के बाद ये अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है.
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ PGI की चेतावनी...बिना लक्षण शरीर में पनप रहा हेपेटाइटिस, हर साल 1000 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
ये भी पढ़ें- बच्चों की आंख में सफेद चमक या भेंगापन हो तो न करें नजरअंदाज, तुरंत कराएं जांच, हो सकता है कैंसर का खतरा