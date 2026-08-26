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देश में करीब 11 लाख लोगों को आंखों की रोशनी का इंतजार, महज 30 हजार तक होते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट, PGI चंडीगढ़ के आई स्पेशलिस्ट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

चंडीगढ़: नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से PGIMER चंडीगढ़ में 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की शुरुआत हुई. 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्घाटन PGIMER के निदेशक डॉक्टर विवेक लाल और नेत्र रोग विभाग की प्रमुख प्रोफेसर उषा सिंह ने गुब्बारे उड़ाकर किया. एडवांस्ड आई सेंटर के कॉर्निया विशेषज्ञ, आई बैंक की टीम, लायंस क्लब चंडीगढ़ सेंट्रल के सदस्य और संस्थान के अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे.

कॉर्निया की जरूरत, लेकिन दान कम: डॉक्टर उषा ने बताया कि देश में करीब 11 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से जूझ रहे हैं, जबकि हर साल करीब 25 से 30 हजार कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं. PGIMER में भी 1,000 से ज्यादा मरीज कॉर्निया ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि संस्थान को सालाना करीब 400 से 500 डोनेटेड कॉर्निया ही मिलते हैं. ऐसे में इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के बारे में सही जानकारी देना और इससे जुड़े डर व भ्रांतियों को दूर करना है.

देश में करीब 11 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित (ETV Bharat)

एक कॉर्निया से एक से ज्यादा मरीजों को फायदा: एडवांस्ड आई सेंटर के प्रोफ्रेस अमित गुप्ता ने बताया कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की तकनीक अब काफी आगे बढ़ चुकी है. कई मामलों में पूरे कॉर्निया को बदलने के बजाय बीमारी से प्रभावित सिर्फ उसकी खास परत का ट्रांसप्लांट किया जाता है. आधुनिक तकनीक के कारण कुछ परिस्थितियों में एक डोनर टिश्यू के अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल एक से अधिक मरीजों का इलाज किया जा सकता है. इस साल PGIMER में करीब 15 से 17 मामलों में कॉर्नियल टिश्यू का एक से अधिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है. कॉर्निया सर्जरी में फेम्टोसेकंड लेजर जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जरूरत के अनुसार कॉर्निया को अधिक सटीक तरीके से तैयार किया जा सकता है.