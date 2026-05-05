सांस छोड़ते-छोड़ते भी 2 लोगों की जिंदगी में भर दी रोशनी, जानें कौन थे ओम प्रकाश सराफ
70 साल के बुजुर्ग ने जाते-जाते 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी. डीएमसीएच में मौत के बाद परिवार ने नेत्रदान किया. पढ़ें खबर
Published : May 5, 2026 at 1:33 PM IST
दरभंगा : कहते हैं जब जीवन की यात्रा पूरी होती है, तब भी कुछ लोग दूसरों के जीवन में उजाला छोड़ जाते हैं. वैसे भी इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है. जब कोई अपने जीवन में ऐसा कुछ कर जाए, जिससे उसके जाने के बाद भी लोग उसे सदियों तक याद रखें, तो वही इंसान असली मायने में अमर हो जाता है.
मृत्यु के बाद भी 2 लोगों की जिंदगी में भर दी रोशनी : सोचिए, अगर आपकी आंखें आपके मरने के बाद किसी नेत्रहीन को रोशनी दे सकें, तो उससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है. कुछ ऐसा ही दरभंगा के उद्योगपति 70 वर्षीय ओम प्रकाश सराफ के मरणोपरांत नेत्रदान कर दो जिंदगियों को रोशनी देने का काम किया गया. उनका यह निर्णय न केवल परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया.
समाज को मानवता का संदेश : दरअसल, सोमवार को दरभंगा के मिर्जापुर निवासी 70 वर्षीय उद्योगपति स्व. ओम प्रकाश सराफ के निधन के बाद उनके परिवार ने दधीचि देहदान समिति की पहल पर उनके नेत्रदान का निर्णय लिया. इस नेक कार्य से उन्होंने मृत्यु के बाद भी दो नेत्रहीनों की जिंदगी को रोशनी देकर समाज को मानवता का एक प्रेरक संदेश दिया है.
DMCH में पूरी हुई प्रक्रिया : नेत्रदान की प्रक्रिया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नेत्र बैंक की टीम द्वारा पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ संपन्न की गई. इस कार्य में डॉ. रश्मि कुमारी, डॉ. रजनीश कुमार, डॉ. प्रतीक प्रभाकर, सिस्टर पूनम कुमारी एवं सिस्टर चांदनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को शुभंकरपुर स्थित श्मशान घाट पर सनातन परम्परा से किया गया.
''ओम प्रकाश सराफ के परिवार के इस साहसिक और प्रेरणादायक निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हैं. समाज से अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए आगे आने का आह्वान कर रहे हैं.'' -मनमोहन सरावगी, क्षेत्रीय मंत्री, दधीचि देहदान समिति
सैकड़ों लोगों को दिया रोजगार : ओम प्रकाश आठ भाइयों में पांचवें स्थान पर थे. अपने पीछे वह पुत्र अभिषेक सराफ, पुत्री निकिता, पौत्र पौत्री पीहू सराफ और सार्थक सराफ छोड़ गए. उन्होंने श्री बालाजी इंडस्ट्रीज, श्री खाटू श्याम इंडस्ट्रीज एवं एस.एस. इंडस्ट्रीज के माध्यम से सैकड़ों परिवारों के घर का चूल्हा जलाने का काम किया.
नम आंखों से श्रद्धांजलि : इस भावुक क्षण में परिवार के सदस्य एवं समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेत्रदान जैसे महान कार्य की सराहना की. दधीचि देहदान समिति की ओर से क्षेत्रीय मंत्री मनमोहन सरावगी एवं कुमार आदर्श की उपस्थिति रही. समिति ने परिवार के इस साहसिक और प्रेरणादायक निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हुए समाज से अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए आगे आने का आह्वान किया.
ये भी पढ़ें :-
मरकर भी दूसरों के जीवन में उजाला कर गई छपरा की 13 वर्षीय नेहा, पिता ने कहा- गर्व है बेटी पर