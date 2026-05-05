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सांस छोड़ते-छोड़ते भी 2 लोगों की जिंदगी में भर दी रोशनी, जानें कौन थे ओम प्रकाश सराफ

नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया के बाद सर्टिफिकेट लेते ओम प्रकाश सराफ के परिवार वाले ( ETV Bharat )

दरभंगा : कहते हैं जब जीवन की यात्रा पूरी होती है, तब भी कुछ लोग दूसरों के जीवन में उजाला छोड़ जाते हैं. वैसे भी इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है. जब कोई अपने जीवन में ऐसा कुछ कर जाए, जिससे उसके जाने के बाद भी लोग उसे सदियों तक याद रखें, तो वही इंसान असली मायने में अमर हो जाता है.

मृत्यु के बाद भी 2 लोगों की जिंदगी में भर दी रोशनी : सोचिए, अगर आपकी आंखें आपके मरने के बाद किसी नेत्रहीन को रोशनी दे सकें, तो उससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है. कुछ ऐसा ही दरभंगा के उद्योगपति 70 वर्षीय ओम प्रकाश सराफ के मरणोपरांत नेत्रदान कर दो जिंदगियों को रोशनी देने का काम किया गया. उनका यह निर्णय न केवल परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया.

समाज को मानवता का संदेश : दरअसल, सोमवार को दरभंगा के मिर्जापुर निवासी 70 वर्षीय उद्योगपति स्व. ओम प्रकाश सराफ के निधन के बाद उनके परिवार ने दधीचि देहदान समिति की पहल पर उनके नेत्रदान का निर्णय लिया. इस नेक कार्य से उन्होंने मृत्यु के बाद भी दो नेत्रहीनों की जिंदगी को रोशनी देकर समाज को मानवता का एक प्रेरक संदेश दिया है.

ओम प्रकाश सराफ की फाइल फोटो (ETV Bharat)

DMCH में पूरी हुई प्रक्रिया : नेत्रदान की प्रक्रिया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नेत्र बैंक की टीम द्वारा पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ संपन्न की गई. इस कार्य में डॉ. रश्मि कुमारी, डॉ. रजनीश कुमार, डॉ. प्रतीक प्रभाकर, सिस्टर पूनम कुमारी एवं सिस्टर चांदनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को शुभंकरपुर स्थित श्मशान घाट पर सनातन परम्परा से किया गया.